На что могут рассчитывать наследники сценографа-банкрота Бориса Краснова

При жизни любимый сценограф Пугачевой задолжал 12 миллионов. Постановщика «Рождественских встреч» признал банкротом суд в Москве через четыре месяца после смерти.

Наследники умершего сценографа Аллы Пугачевой Бориса Краснова после его смерти фактически смогут претендовать только на возмещение расходов на его похороны. При этом получить деньги они смогут после продажи имущества, которое будет инициировано в результате банкротства покойного — все из-за огромных долгов, которые он накопил при жизни. Таким мнением в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поделился звездный адвокат Сергей Жорин.

«Дела о банкротстве, инициированные после смерти, имеют ряд особенностей. Сразу начинается процедура продажи имущества гражданина, в рамках которой подлежат продаже все активы умершего. Права и обязанности умершего гражданина-банкрота за него в деле о банкротстве осуществляют принявшие имущество наследники», — пояснил юрист.

Жорин объяснил, что продаже подлежит абсолютно все имущество банкрота Краснова, за одним исключением: жилого помещения, которое в результате наследования стало единственным пригодным для проживания наследников, то есть до этого у них не было собственного жилья.

Как рассказывала адвокат постановщика «Рождественских встреч» Маргарита Гаврилова, в собственности у Краснова остались только малогабаритная квартира на улице Ильюшина в Москве, которая находится в залоге, и «старенький „Мерседес“».

О многомиллионных долгах, оставленных сценографом, стало известно уже после его смерти. Всего Краснов задолжал около 12 миллионов рублей — деньги он взял в кредит за четыре года до кончины. Сегодня Арбитражный суд в Москве признал его банкротом.

Стоит отметить, что после продажи имущества в рамках банкротства наследникам не придется выплачивать долги знаменитого родственника, но вероятность того, что они останутся ни с чем, высока.

Борис Краснов умер 7 сентября в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. К медикам он поступил с повторным острым нарушением мозгового кровообращения. Краснов — известный российский художник и постановщик. За свою творческую карьеру он успел поработать с такими мэтрами шоу-бизнеса, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Иосиф Кобзон и другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Краснов перед смертью выдал тайны Пугачевой.