Краснов перед смертью выдал тайны Пугачевой: «Поступки могут повергнуть в шок!»

Художник и сценограф Борис Краснов, который помогал Алле Пугачевой создавать легендарные «Рождественские встречи», незадолго до смерти рассказал журналистам о некоторых ее странностях. Как отмечал постановщик, самым сложным для него было угадывать настроение Аллы Борисовны, потому как дружила она только с теми, с кем была «на одной волне». Краснов в это число входил неизменно.

По словам художника, завидовать фаворитам Пугачевой не стоит, так как быть рядом со звездой трудно — она очень «субъективна и по-женски непоследовательна». При этом она помогла получить шанс в жизни или решить проблемы огромному количеству людей. Для многих артистов «Рождественские встречи» стали трамплином на большую сцену. Но не смотря на образ благодетельницы, Алла Борисовна строга: разочаровать ее — значит, рисковать всем и ожидать самых неожиданных последствий!

«Некоторые ее поступки могут повергнуть в шок. Первый раз это случилось со мной в 1997 году, во время подготовки „Рождественских встреч“. Алле Борисовне вдруг понадобилась арка-проход, причем в самом неподходящем месте. Прямо ей об этом сказал, за что получил такую встряску! В прямом смысле. Пугачева принялась трясти меня за грудки, да еще с такой силой, что я опешил!» — рассказал Краснов «Экспресс газете».

Художник взял Примадонну за руки, отвел от себя и пошел по своим делам. Его примеру последовала и Пугачева. За кулисами она выплеснула злость на портьеру. Однако при всех своих странностях, настаивает Краснов, Алла Борисовна — личность. И превозносить ее будут в России до тех пор, пока не найдется подходящая смена. Пока, к ее 72 годам, стоит отметить, не нашлась.

Борис Краснов скоропостижно скончался 7 сентября в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. Перед этим он был госпитализирован с повторным острым нарушением мозгового кровообращения. В 2011-м он пережил два инсульта, врачи не давали шансов на восстановление. Но Краснов, оставшись частично парализованным, вернулся к жизни. В начале 2021 года он был вновь оказался в больнице с пневмонией. А в июне художника поразил еще один инсульт. Борису Краснову было 60 лет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео прощания с Красновым, на котором присутствовала Алла Пугачева. Артистка не смогла утаить от камер своих слез о друге и коллеге.