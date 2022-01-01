Волшебное время: в какие ночи 2021-го и начала 2022-го приснятся вещие сны

Гадания на Руси большей частью приходились на время святочного периода, когда народ хотел больше узнать о предстоящем урожае, а девушки — как и за кого выйти замуж. В высшем обществе гадания считались светской забавой, особой популярностью пользовались сонники. Прорицатели, верно расшифровывающие сновидения, были в особом почете. Сегодня, если вы верите тому, что можно заглянуть в будущее, можете воспользоваться подсказками провидцев. Экстрасенс и эксперт по эзотерике Андрей Харрис назвал наиболее благоприятные периоды в декабре 2021 — январе 2022-го для достоверного толкования сновидений, в эти магические дни можно увидеть свое будущее и узнать, что приготовила ему судьба.

«Мы приближаемся к одному из самых мистических периодов года — это время от празднования Нового года до празднования Рождества», — рассказал экстрасенс.

Первый день — ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года

Ближайший такой момент наступит в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января. Эзотерик уверен, что самая важная информация, которую хотят до вас «донести» высшие силы Вселенной, придет в вашу жизнь именно в волшебную ночь переходы из одного года в другой.

Второй день — ночь с 6 на 7 января 2022 года

Этой датой традиционно пользовались наши предки, которые считали ночь перед Рождеством своеобразным мистическим порталом.

«Именно в ночь перед Рождеством возникает самая тонкая грань между мирами, и люди могут видеть ключевые события своей будущей жизни, либо же часто в эту дату нас могут предупреждать мертвые родственники», — раскрыл тайну рождественского сочельника Андрей Харрис.

Третий день — ночь с 18 на 19 января 2022 года

Следующая, третья и очень сильная дата, по мнению эксперта, — это канун 19 января, ночь накануне Крещения, которая несет «светлые» сновидения в плане трактования.

«В эти дни к нам приходит хорошая информация: высшие силы и Вселенная будут вас радовать, показывать различные хорошие моменты из будущего, к которым вы должны быть особо внимательны», — предсказал эзотерик.

В целом, как указал Харрис, весь период от 31 декабря до 21 января является очень положительным для гадания по сновидениям.

«Если вы не хотите нарушать русских традиций, рекомендую вам раздобыть сонник Мартына Задеки, именно об этом соннике говорится в „Евгении Онегине“, и именно Татьяна по нему трактовала свои сновидения», — посоветовал в заключение эксперт.

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