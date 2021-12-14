Мутные воды: к чему снится река и о чем может поведать состояние воды

Наша жизнь просто переполнена различными знаками и символами. Порой они могут раскрыть реальность с неожиданной стороны. Какие-то из них наоборот — прямолинейны и логичны. Таким символом является река, которая, по народным поверьям, излогает нам суть нашего текущего бытия. Река может возникнуть и во сне, но в этом случае трактовки различных сонников будут отличаться.

Народные поверья

Считается, что река снится к мирной и размеренной жизни. После такого сна вам гарантирована радость, гармония и любовь. Река же с мутной водой наоборот говорит о предстоящем семейном раздоре. Разбившаяся река снится к проблемам в жизни. Пересохшая река — символ плохого настроения.

Сонник XXI века

Если вы уронили в реку какой-то предмет или вы видите как он тонет, то вы скоро получите выгодное вложение или купите что-то важное. Большая река — что-то заставит вас разрыдаться до слез. Высока вероятность распространения о вас сплетен и провоцирования интриг. Если же вы переплываете реку, то это знак того, что вы скоро достигните своей цели, пишут dni.ru.

Сонник Миллер

Если вы плывете по реке и на дне видите трупы людей, то это символизирует о скорой потере ваших радости и везения. Сухая река — сулит депрессию.

Сонник Астромеридиана

Здесь значение сна будет напрямую зависеть от образа жизни человека и характер вод. Образ жизни рассказывает о прошедших или предстоящих событиях в жизни. Вода может быть чистая и спокойна или же мутная и бурная. В первом случае река подсказывает, что вы находитесь на правильном пути, его следует придерживаться. Второй случай свидетельствует о наличии некой опасности, которая угрожает сновидцу.

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