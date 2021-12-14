ЕСПЧ присудил лишившейся руки Маргарите Грачевой около 31 миллиона рублей

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 005

В 2017 серпуховчанку муж вывез в лес и отрубил ей обе кисти рук. Европейский суд признал российскую сторону виновной в случившемся с женщиной.

ЕСПЧ присудил лишившейся руки Маргарите Грачевой около 31 миллиона рублей

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплатить пострадавшей от рук мужа-душегуба Маргарите Грачевой более 370 тысяч евро — это около 31 миллиона рублей. Деньги женщине должно выплатить российское государство, посчитал судья. Постановление появилось на сайте страсбургского суда.

ЕСПЧ признал российскую сторону виновной в случившемся с Грачевой. Согласно его решению, Россия обязана выплатить ей больше 330 тысяч евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также 40 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

Жуткая история с Маргаритой Грачевой произошла в 2017 году. Муж Дмитрий вывез ее в лес, когда она сообщила ему о желании развестись. Безжалостный ревнивец топором отрубил Маргарите обе кисти, а после отвез искалеченную жену в больницу.

Врачам удалось пришить пострадавшей левую руку и в неполной мере восстановить ее подвижность. На месте правой кисти женщина носит современный бионический протез. Грачев находится в колонии строгого режима — в конечном счете в тюрьме он проведет 14 лет.

 
 
 
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Публикация от Маргарита Грачева (@margoritka1211)

Шокирующая история взволновала всю страну. Со временем из жертвы домашнего насилия Грачева превратилась в настоящую звезду. Она стала телеведущей и активно ведет социальные сети — у нее больше ста тысяч подписчиков в Instagram. Сила воли и жажда жизни сделали из нее по-настоящему сильную женщину. Она вышла замуж во второй раз, в августе родила третьего ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «мама-трансформер» Грачева сообщила о странной болезни детей.

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