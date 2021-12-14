Дробыш рассказал, почему зрителей «душат Киркоровым» на «голубых огоньках»

Знаменитый продюсер хотя на днях и извинился перед исполнителем за оскорбления 14-летней давности, но, кажется, снова идет на конфликт.

Продюсер Виктор Дробыш жестко раскритиковал новогодние шоу, на которых из года в год выступают одни и те же стареющие звезды. По его мнению, зрители сами виноваты в том, что не пропускают такие программы. Дробыш отметил, что считает смешным смотреть «голубые огоньки», а после жаловаться на то, что каждый раз зрителя «Киркоровым опять душат».

«Что заслуживает слушатель, то и получает. Видимо, зрителям этого хочется. Чтобы изменить содержание „голубых огоньков“, нужно не смотреть некачественный контент», — сказал он в беседе с URA.RU.

Решение проблемы продюсер видит простое — стоит только перестать включать те каналы, где транслируют подобные передачи.

«Раз смотрите, значит любите. А любовь зла, полюбишь и кого угодно», — вынес вердикт он.

На днях между продюсером и «королем российской эстрады» Киркоровым разгорелся нешуточный конфликт. В сети всплыло интервью Дробыша 14-летней давности, где он на чем свет стоит ругает артиста: он предложил певцу с его ростом перейти в цирк, а еще поработать его охранником. Знаменитость отметил, что его коллега по шоу-бизнесу «трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде».

Оскорблений Киркоров терпеть не стал и резко высказался в адрес продюсера. Он признался, что испытывает к Дробышу только презрение и при встрече больше никогда не пожмет ему руку.

Продюсер подливать бензин в огонь и без того разгоревшегося скандала не стал и даже попросил прощения у звезды. Вот только новое высказывание выглядит как камень в огород популярного исполнителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лещенко призвал к жесткой цензуре после ссоры Дробыша с Киркоровым.