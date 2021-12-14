Лещенко призвал к жесткой цензуре после ссоры Дробыша с Киркоровым: «Уважение есть?!»

Известный артист признался: его расстраивают бесконечный хайп и «пляски на костях». Певец боится полной деградации культуры.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил о необходимости цензуры на эстраде. По мнению певца, за последние годы уровень культуры упал до невозможности. Если когда-то музыканты казались публике небожителями, то сегодня в большинстве своем являются скандальными типами. Этого, по мнению знаменитости, быть не должно.

В последнем интервью Лещенко признался: ему очень нравилось работать во времена Советского Союза. Многие артисты тогда жаловались на «притеснение» со стороны власти и «непонимание». Считалось, что где-нибудь за границей все по-другому — царит свобода слова. Но так только казалось, уверен Лев Валерьянович.

«А что, в Америке нет цензуры? Или в Англии, или в Германии? Да о чем вы говорите? Цензура была. <…> Да и хорошо! Ощущение так называемой свободы и расшатало нашу жизнь!» — констатировал Лещенко в разговоре с Sobesednik.ru.

Возмущенный певец указал на большие проблемы в шоу-бизнесе, вспомнив о самых неприятных скандалах.

Речь зашла о ссоре музыкального продюсера Виктора Дробыша с поп-королем Филиппом Киркоровым. На днях всплыло архивное интервью бизнесмена, где он принижал заслуги эпатажного артиста. Тот обиделся, наговорил неприятностей оппоненту. Второй же извиняться не стал, а напротив, обрадовался, что несколько лет назад уже высказал свою позицию, «иначе бы действия какие-то предпринимал». В итоге все завершилось громким заявлением Киркорова: он сообщил, что Дробыш, как человек и продюсер, для него умер навсегда.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, Nadezhda Lebedeva

«Главное: уважение к труду, уважение к профессии. Уважение к артистам было. А сейчас что, уважение есть какое-то, скажите мне?! Сейчас блогеры, тиктокеры, и вся страна поет, твою мать. Какой-нибудь Дробыш может публично оскорбить Киркорова. Вот эта вседозволенность не есть свобода! Как большевики говорили: свобода — это осознанная необходимость. И это очень правильно!» — заключил Лев Валерьянович.

Ранее 5-tv.ru рассказал о громком скандале Виктора Дробыша с певцом Прохором Шаляпиным, которого продюсер оскорбил не меньше, чем Филиппа Киркорова.