Богомолов обматерил Собчак за пропуск светского ужина: «Идиотка, тебя все забудут!»

Режиссер в нецензурной форме объяснил супруге, что ходить по светским мероприятиям — это ее работа.

Константин Богомолов жестко отчитал супругу Ксению Собчак за то, что она пропустила ужин Tatler. Видео с гневной тирадой режиссера телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре Богомолов, щедро матерясь, объясняет благоверной, что ходить по светским мероприятиям — это ее работа, и если она не будет ее выполнять, то о ней скоро забудут.

«Это твоя работа и есть. Идиотка, тебя все забудут скоро, дура, если ты не будешь ходить туда. Я посмотрел сторис: там все были, все!» — говорит в кадре Богомолов.

В ответ Собчак робко спрашивает, зачем ему надо, чтобы она ходила на светские мероприятия. На что Богомолов заявил, что это надо не ему, а ей самой.

«Ты же потом будешь ныть: „Меня все забыли, меня все забыли, меня никуда не зовут“. Тебя в кои-то веки позвали — ты не пошла, идиотка. Быстро завтра ищешь любое светское мероприятие и идешь туда — самое засранское светское мероприятие — и идешь», — требует Богомолов.

Часть подписчиков Собчак пришла в ужас от манеры общения супругов, другим видео показалось смешным.

«Миниатюра: когда муж тащит в засранские гости, а ты не хочешь идти»;

«Подкаблучница»;

«Два человека нашли друг друга»;

«Высокие отношения у супругов… М-да», — комментируют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о будущем брака Богомолова и Собчак, которое предсказала таролог Марианна Абравитова.