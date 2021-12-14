Богомолов обматерил Собчак за пропуск светского ужина: «Идиотка, тебя все забудут!»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 038

Богомолов публично обругал Собчак за пропуск светского мероприятия

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Режиссер в нецензурной форме объяснил супруге, что ходить по светским мероприятиям — это ее работа.

Константин Богомолов жестко отчитал супругу Ксению Собчак за то, что она пропустила ужин Tatler. Видео с гневной тирадой режиссера телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре Богомолов, щедро матерясь, объясняет благоверной, что ходить по светским мероприятиям — это ее работа, и если она не будет ее выполнять, то о ней скоро забудут.

«Это твоя работа и есть. Идиотка, тебя все забудут скоро, дура, если ты не будешь ходить туда. Я посмотрел сторис: там все были, все!» — говорит в кадре Богомолов.

В ответ Собчак робко спрашивает, зачем ему надо, чтобы она ходила на светские мероприятия. На что Богомолов заявил, что это надо не ему, а ей самой.

«Ты же потом будешь ныть: „Меня все забыли, меня все забыли, меня никуда не зовут“. Тебя в кои-то веки позвали — ты не пошла, идиотка. Быстро завтра ищешь любое светское мероприятие и идешь туда — самое засранское светское мероприятие — и идешь», — требует Богомолов.

Часть подписчиков Собчак пришла в ужас от манеры общения супругов, другим видео показалось смешным.

«Миниатюра: когда муж тащит в засранские гости, а ты не хочешь идти»;

«Подкаблучница»;

«Два человека нашли друг друга»;

«Высокие отношения у супругов… М-да», — комментируют фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о будущем брака Богомолова и Собчак, которое предсказала таролог Марианна Абравитова.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.47
0.06 82.83
-0.04
Три знака зодиака, которые жертвуют здоровьем ради работы

Последние новости

13:20
Кехман считает, что Бояков должен компенсировать МХАТ имени Горького убытки
13:13
Юноша умер после занятия боксом в московском фитнес-клубе
13:04
Главного инженера АК «Алроса» в Якутии задержали по делу о коррупции
13:01
В Северной Осетии срочно ищут главный символ Нового года после поломки первого
12:50
Вертолет рухнул на оживленную трассу в США, пилот сгорел
12:41
С ангелом в руках: дочь почтила память режиссера Соловьева трогательным снимком

Сейчас читают

День светских раутов и важных встреч: китайский совет дня на среду, 15 декабря
Нож или овощи: почему даже удаление части желудка не всегда помогает похудеть?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака
Маркиз, Мурысик, Жоржик, Гуччи, Лакки: кладбище домашних животных Волочковой

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа