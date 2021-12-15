Судья из Симферополя попал в аварию и устроил скандал с сотрудниками ДПС

Судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич попал в ДТП в Ялте и угрожал правоохранителям. Его диалог с сотрудниками ДПС попал на видео.

По информации 5-tv.ru, инцидент произошел вечером 14 декабря. Водитель Volkswagen Tiguan, двигаясь во встречном направлении на улице Рузвельта, не справился с управлением и врезался в припаркованный Porsche Cayenne. В результате аварии никто не пострадал.

Устроивший ДТП водитель представился прибывшим сотрудникам ДПС судьей Юрием Гулевичем. По предварительным данным, он был пьян и отказался от процедуры медосвидетельствования. Кроме того, мужчина угрожал правоохранителям и хватал их за одежду.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что Гулевич еле держится на ногах, показывает документы и говорит, что правоохранители не имеют права его останавливать.

Ранее 5-tv.ru писал, что пять человек признаны потерпевшими в ДТП с участием Ксении Собчак.