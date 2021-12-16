Актриса Яна Поплавская обвинила бывшую невестку в желании стать содержанкой при ее сыне. Младший наследник знаменитости Никита выбрал в супруги особу, старше него на восемь лет. Бурный роман, свадьба — и развод через месяц. Причем в прессе пишут, что убедила сына расстаться именно обеспокоенная мать.

Звезда призналась, что призывала Никиту тысячу раз подумать перед женитьбой, которую он замыслил едва ли не сразу после знакомства. Поплавская предложила ему годик подождать, надеясь, что так молодые люди смогут понять — нужны ли они друг другу, смогут ли вести совместный быт.

Яна Поплавская убедила сына развестись с женой через месяц после свадьбы

Однако порыв влюбленных было уже не остановить. На свадьбе мать с радостью наблюдала, насколько счастлив ее наследник. Но затем ее стали настигать тревожные мысли. В итоге случился развод.

«Теперь мне кажется, что девочка совершила прагматичный шаг. Известные родители — это удобно. Значит будут содержать семью во всех желаниях и проявлениях», — рассказала она изданию Woman.ru.

Поплавская настаивает: она не заставляла сына бросать девушку. Это было исключительно его решение. Она лишь давала советы — и это уже выбор наследников, прислушиваться к ним или нет.

«Когда этот союз распался, единственное, что я ему сказала — брак нужен для того, чтобы быть счастливым! Чтобы открывать дверь и знать, что тебя ждут, любят, к тебе бегут, обнимают, целуют. А если у тебя другая картинка, то жить в несчастье — это безумие. Разводись!» — отметила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Поплавская «возмущена до трясучки» блокировкой своей публикации.