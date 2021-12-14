Яна Поплавская убедила сына развестись с женой через месяц после свадьбы

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 084

Молодой человек до сих пор благодарен родительнице за мудрый совет.

Яна Поплавская убедила сына развестись с женой через месяц после свадьбы

Фото: ТАСС / Васильев Андрей

Сын актрисы Яны Поплавской рассказал, как знаменитая мама помогла ему принять правильное решение в непростой жизненной ситуации. Три года назад младший наследник звезды отечественного кино Никита развелся спустя всего месяц после свадьбы и ничуть об этом не жалеет.

По его словам, семейная жизнь с избранницей по имени Валерия складывалась крайне неудачно, девушка постоянно осыпала его упреками. Яблоком раздора между супругами стали финансы. Никита работал инженером и зарабатывал не так много, а жена мечтала о красивой жизни.

Молодой муж был буквально измотан претензиями и не знал, как быть дальше. Тогда на помощь парню пришла Поплавская, которая призвала сына остановиться и обдумать сложившуюся ситуацию.

«Мама меня схватила и сказала: „Приди в себя, подумай“», — признался Никита в эфире программы «Звезды сошлись».

Стоит отметить, что изначально актриса, по ее словам, была не против брака наследника с избранницей, которая старше его на восемь лет. Она лишь высказывала дельную мысль, что торопиться молодым ни к чему и нужно получше узнать друг друга.

«Я не препятствовала ничему. Я просила только, чтобы эта свадьба, которую он хотел, чтобы она состоялась через год. Чтобы люди имели возможность после короткого знакомства посмотреть друг на друга, повстречаться, пообщаться, пожить вместе и понять, подходят они друг друга, или нет. К сожалению, этого не произошло», — рассказала Поплавская порталу PopCornNews.

По словам Никиты, за последние три года он многое осознал и стал гораздо сильнее. Сейчас он чувствует себя счастливым и рад, что может поделиться этим чувством со своими близкими.

«Я выучил все жестокие уроки, что были посланы мне судьбой для того, чтобы я сейчас имел любимую работу и по-настоящему близких мне людей рядом, я снова могу улыбаться, я снова могу любить. И у меня есть силы делать счастливым не только себя, но и моих близких. Отдельно я хочу сказать спасибо тебе, мама! Ведь это ты три года назад буквально спасла меня, запустив тот самый процесс», — рассказал недавно молодой человек на своей странице в соцсети.

Instagram @nikita_poplavskii

В ответ растроганная этими искренними словами актриса напомнила, что всегда будет поддерживать сына, что бы ни случилось.

«Рука в руке! Ты маленький засовывал мне свою ручку в мою и говорил: „Нам вместе не страшно, правда, мам?“ Все так! Нам вместе не страшно, сын!» — написала Поплавская.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актриса Поплавская поделилась воспоминаниями о покойной Нине Руслановой.

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.41
-0.20 82.87
-0.25
С какими мужчинами нельзя заводить роман разным знакам зодиака

Последние новости

8:48
Москвичей попросили ехать на общественном транспорте из-за риска 10-балльных пробок
8:39
С какими мужчинами нельзя заводить роман разным знакам зодиака
8:31
Галкин может перепутать: Ягудин сменил образ и стал Пугачевой
8:23
Постпред РФ в ООН осудил резолюцию по вопросам климата и безопасности
8:15
Юристы и бизнес оценили идею Минстроя о создании единой базы данных арендного жилья
8:07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака
Прячь улыбку: как коронавирус влияет на зубы и чем их восстановить
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа