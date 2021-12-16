Смертельная авария произошла на одном из самых оживленных перекрестков Петербурга. Сила удара была такой, что люди отлетели на десятки метров. Водитель, скорее всего, был сильно нетрезв.

Шокирующая история из самого центра Петербурга — на Невском проспекте водитель сбил двух пешеходов. Скорость была такая, что людей отбросило на десятки метров вперед. Один человек скончался.

Причем все это произошло на глазах у инспекторов ДПС, которые в этот момент выезжали на перекресток. Нарушителя сразу задержали. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Данила Чиненова.

Перекресток Невского проспекта и Большой конюшенный улицы — один из самых оживленных в Петербурге. Ежеминутно дорогу пересекают сотни людей. Когда в очередной раз пешеходы переходили на другую сторону, в толпу на большой скорости влетел автомобиль.

Этот момент сняли камеры наблюдения. Загорается красный свет для машин, зеленый — для пешеходов. Несколько человек успевают перейти дорогу, как неожиданно на перекресток влетает белая иномарка и сбивает двоих человек.

«Был очень сильный громкий хлопок, и полетел пух, видимо, от куртки», — рассказала очевидица аварии Виктория Иванова.

Удар был такой силы, что один из пешеходов отлетел на несколько метров. Он скончался на месте. Второй человек выжил, но получил тяжелые травмы — сильное сотрясение мозга и перелом. В бессознательном состоянии его увезли в больницу. По нашей информации, сейчас он находится в коме. Водитель даже не пытался поинтересоваться, как себя чувствуют люди. И вообще, как говорят очевидцы, вел себя очень странно.

«Я просто видела, что он уже начинает убегать от полицейских, за ним бегут, его пытаются свернуть, задержать, он вырывается постоянно», — добавила другая очевидица Диана Демьяненко.

Мужчина даже попытался убежать — как только увидел патрульную машину. И судя по его состоянию — непонятно, чего больше испугался: последствий аварии или того, что употреблял запрещенные вещества. Как говорят очевидцы, такое вполне возможно, судя по его состоянию.

Даже чтобы просто посадить водителя в патрульную машину, полицейским пришлось приложить усилия и даже надеть на мужчину наручники. На вопросы он не реагировал и, по всей видимости, вообще не осознавал происходящего.

«Сотрудники ДПС очень вовремя здесь проезжали, они его очень быстро смогли остановить, он мог и сбежать, потому что, насколько я поняла, был в не очень адекватном состоянии», — сообщила Виктория Иванова.

Ехал водитель со стороны Думской улицы — она от места ДТП находится меньше чем в километре. О ее дурной славе в Петербурге знает каждый. Помимо питейных заведений, здесь до сих пор можно купить шарики с веселящим газом, хотя это уже запрещено.

Надышавшись записью азота, в феврале 2019-го Мурад Касымов тоже сбил пешеходов на Невском — вылетев на тротуар. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии.

Не исключено, что и в этот раз водитель сел за руль под действием «воздуха Ибицы». Водителю предстоит медосвидетельствование, от результатов которого и будут зависеть предъявленные ему обвинения.