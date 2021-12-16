Мэр Ярославля Владимир Волков экстренно госпитализирован. Сообщают РИА Новости.

По данным 5-tv.ru, у градоначальника диагностирован инфаркт. Медики оценивают его состояние, как стабильно тяжелое.

Владимиру Волкову 45 лет. Город он возглавил в декабре 2018 года. Ранее он занимал пост главы Переславль-Залесского, а также поселения Карсково в Подмосковье.

У Волкова четверо детей.