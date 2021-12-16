Медики оценивают его состояние, как стабильно тяжелое.
Фото: ВКонтакте @vm_volkov
Мэр Ярославля Владимир Волков экстренно госпитализирован. Сообщают РИА Новости.
По данным 5-tv.ru, у градоначальника диагностирован инфаркт. Медики оценивают его состояние, как стабильно тяжелое.
Владимиру Волкову 45 лет. Город он возглавил в декабре 2018 года. Ранее он занимал пост главы Переславль-Залесского, а также поселения Карсково в Подмосковье.
У Волкова четверо детей.
Читайте также
+2° 752 мм рт. ст.
93%
93%
73.85
0.38 83.24
0.41
0.38 83.24
0.41
Нашли ошибку?