Время привести мысли и дела в порядок: Астропрогноз на неделю с 13 по 19 декабря

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 4 395

Впереди целых три астрологических события, которые заставят знаки зодиака двигаться вперед еще быстрее. Неделя с 13 по 19 декабря, по словам астролога Алены Никольской, обещает быть насыщенной.

Фото, видео: Depositphotos / stevanovicigor; 5-tv.ru

Ближайшая неделя будет богата сразу на три астрологических события: Марс перейдет в знак Стрельца, Меркурий окажется в Козероге, а в конце недели случится последнее в этом году полнолуние. Как все это отразится на знаках зодиака, в беседе 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Из трех масштабных событий первое случится уже в обед понедельника, 13 декабря. Планета активности, деловой силы и наших желаний Марс перейдет в знак Стрельца. Потому всем знакам зодиака резко захочется воплотить идеи. Однако вскоре Меркурий, выйдя из Стрельца, окажется в знаке Козерог. А это значит, что настанет лучшее время для приведения своих мыслей и дел в порядок.

«Ум, дела, любую документацию, выстраивание правильных взаимоотношений с начальством. Ведь Козерог — знак начальства, людей, кто выше вас по иерархии, а также всех, кто старше вас по возрасту, званию, должности», — объяснила астролог.

Кроме этого, в конце неделе представителей зодиакального круга ожидает третье астрологическое событие — полнолуние.

«Солнце будет находиться в знаке Стрельца, а Луна — в Близнецах», — раскрыла расположение звездных планет  астролог.

Она добавила, что именно такое расположение окажется тяжелым. Не стоит ругаться, выяснять отношения, больше думайте. И ни в коем случае не делайте покупок. Особенно, если они связаны со сферой красоты. Всему виной статичная на неделе с 13 по 19 декабря Венера.

«А это значит, что все покупки, сделанные на этой неделе, вас разочаруют. Не берите также кредитов, так как вы не сможете их отдать», — рекомендовала Никольская.

Лучше покупки отложить не только на неделю, а вовсе вспомнить о них в следующем году, когда Венера развернется из ретроградного движения и начнет двигаться прямо.

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