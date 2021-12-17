Важная ночь: как понять, что вам приснился вещий сон

Часто мы не можем вспомнить содержание своих снов уже спустя минуту после пробуждения. Но иногда, уверены специалисты по сверхъестественному, помнить сновидения необходимо, ведь они предупреждают о важных грядущих событиях или серьезных опасностях. По каким признакам можно определить, что сон был вещим, и как использовать полученный свыше знак, в интервью 5-tv.ru рассказала медиум Айгуль Хуснетдинова.

По убеждению провидицы, у вещего сна существуют три достаточно конкретных признака.

Признаки того, что сон вещий

№ 1

Вещий сон — это всегда сон, который вы запоминаете.

№ 2

Вещий сон никогда не связан с событиями из вашей повседневной жизни. Это не те сновидения, которые бывают, например, после просмотра зацепившего вас фильма.

№ 3

Вещим сон считается, если он значим для вас, и в нем сообщалась достаточно конкретная информация. Например, что будет с вашей семьей или с кем-то из знакомых. Обычно такое сновидение несет ясный смысл, и вы понимаете его однозначно — нет места для множества интерпритаций.

«Если вам, например, приснилось, что кто-то попадает в аварию, и вам это не пришло после просмотра телевизионных передач или иных ваших переживаний, а просто пришла информация во сне, то, скорее всего, это действительно случится», — уверена Айгуль Хуснетдинова.

Как использовать вещие сны

«Самая лучшая рекомендация, которую можно дать по поводу вещих снов — это использовать такой сон как предупреждение и по возможности стараться нейтрализовать ту информацию, которая в нем есть», — поделилась медиум.

Стоит оставаться благоразумным и принимать во внимание, что и увиденный во сне исход вероятен. При этом не нужно играть с судьбой и пытаться ей противостоять — лучше использовать полученную информацию себе во благо.

«Тонкий мир — достаточно осторожен, и если приходящую информацию вы не используете, то она перестанет к вам приходить», — предупредила ведунья.

Если подружиться со сновидениями, то вещие сны могут стать отличным инструментом для работы с окружающим миром: вам даются ценные советы, которые вы сможете использовать.

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