Важная ночь: как понять, что вам приснился вещий сон

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 2 002

Медиум Айгуль Хуснетдинова назвала три признака пророческих сновидений.

Фото, видео: Depositphotos / Wavebreakmedia; 5-tv.ru

Часто мы не можем вспомнить содержание своих снов уже спустя минуту после пробуждения. Но иногда, уверены специалисты по сверхъестественному, помнить сновидения необходимо, ведь они предупреждают о важных грядущих событиях или серьезных опасностях. По каким признакам можно определить, что сон был вещим, и как использовать полученный свыше знак, в интервью 5-tv.ru рассказала медиум Айгуль Хуснетдинова.

По убеждению провидицы, у вещего сна существуют три достаточно конкретных признака.

Признаки того, что сон вещий

№ 1

Вещий сон — это всегда сон, который вы запоминаете.

№ 2

Вещий сон никогда не связан с событиями из вашей повседневной жизни. Это не те сновидения, которые бывают, например, после просмотра зацепившего вас фильма.

№ 3

Вещим сон считается, если он значим для вас, и в нем сообщалась достаточно конкретная информация. Например, что будет с вашей семьей или с кем-то из знакомых. Обычно такое сновидение несет ясный смысл, и вы понимаете его однозначно — нет места для множества интерпритаций.

«Если вам, например, приснилось, что кто-то попадает в аварию, и вам это не пришло после просмотра телевизионных передач или иных ваших переживаний, а просто пришла информация во сне, то, скорее всего, это действительно случится», — уверена Айгуль Хуснетдинова.

Как использовать вещие сны

«Самая лучшая рекомендация, которую можно дать по поводу вещих снов — это использовать такой сон как предупреждение и по возможности стараться нейтрализовать ту информацию, которая в нем есть», — поделилась медиум.

Стоит оставаться благоразумным и принимать во внимание, что и увиденный во сне исход вероятен. При этом не нужно играть с судьбой и пытаться ей противостоять — лучше использовать полученную информацию себе во благо.

«Тонкий мир — достаточно осторожен, и если приходящую информацию вы не используете, то она перестанет к вам приходить», — предупредила ведунья.

Если подружиться со сновидениями, то вещие сны могут стать отличным инструментом для работы с окружающим миром: вам даются ценные советы, которые вы сможете использовать.

Ранее 5-tv.ru писал, в какие ночи 2021-го и начала 2022-го года приснятся вещие сны.

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