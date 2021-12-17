Тарасова вышла на связь после госпитализации и слез испуганного Авербуха
Заслуженный тренер СССР и звезда шоу «Ледниковый период» пропустила съемки заключительного этапа из-за проблем со здоровьем.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вышла на связь после госпитализации. Как известно, из-за проблем со здоровьем она не смогла присутствовать на съемках заключительного этапа шоу «Ледниковый период», в котором выступает в качестве главного судьи.
Поначалу было объявлено, что тренер плохо себя чувствует, но вскоре вернется к работе. Позже пресса и поклонники узнали — Тарасова попала в больницу. Добавил драмы и хореограф-фигурист Илья Авербух, который был настолько испуган, что не сдержал слез, говоря о коллеге. Спортсмен призвал фанатов поддержать Татьяну Анатольевну аплодисментами, чтобы придать ей сил в борьбе с недугом.
Ситуацию с Тарасовой связывали и с трагедией Александра Градского, который, по словам коллег, буквально сгорел на работе. Едва оправившись от коронавируса, музыкант поспешил на съемки - на работу его привозили на каталке, за кулисами дежурили врачи. Не так давно он скончался. Однако по словам самой Татьяны Анатольевны, переживать пока не о чем.
«Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство!» — сказала она корреспонденту «Спорт-Экспресс».
Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков сообщил в беседе с журналистами, что не смог дозвониться до Тарасовой и узнать, с чем именно связана ее госпитализация. О проблемах со здоровьем тренера он узнал из новостей в сети. Однако отметил, что коллега — сильный человек, который должен непременно справиться со всеми трудностями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что беременная жена участника «Ледникового периода» Александра Энберта попала в красную зону.
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