Недавно похоронившая любимого кота Анастасия Волочкова тяжело пережила утрату.

Анастасия Волочкова больше не намерена давать какие-либо комментарии о своей личной жизни журналистам. К такому заявлению ее подтолкнуло то, что якобы СМИ, не поняв сути, выставили балерину живодеркой, которая после смерти любимого кота Лакки не похоронила его, а сделала из него чучело.

«У меня котик умер два месяца назад. Вы, узнав об этом, сейчас делаете мерзопакостную сенсацию! Вы-позорище! Ни одного моего комментария, ни по одному поводу ваше издание не получит. Моя Жизнь, безусловно, ярче и интереснее вашей. Но делать хайп на гибели моего питомца-позор», — заявила балерина на своей странице в Instagram.

Instagram @volochkova_art

Позже все-таки выяснилось, какое чучело кота в своей спальне сохранила Волочкова. Оказалось, что после смерти кота участницы ее танцевального спектакля подарили опечаленной Волочковой игрушку в виде белого кота. Балерина была настолько тронута знаком внимания и поддержки в столь тяжелый период, что забрала его домой и поместила в спальне.

К слову, покойного кота Лакки Волочковой заменил не только игрушечный, но и настоящий. Недавно она за полмиллиона рублей приобрела нового питомца. Породистого рыжего красавца гордо именует Ричардом.

Впрочем, Волочкова не прочь поскандалить не только с журналистами, но и администрацией Большого театра. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что она послала известного комика и обматерила культурно-массовое заведение.