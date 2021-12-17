«Вы — позорище»: Волочкова пообещала больше не общаться с журналистами

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 012

Анастасия Волочкова резко высказалась в сторону представителей СМИ

«Вы — позорище»: Волочкова пообещала больше не общаться с журналистами

Фото: www.globallookpress / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Недавно похоронившая любимого кота Анастасия Волочкова тяжело пережила утрату.

Анастасия Волочкова больше не намерена давать какие-либо комментарии о своей личной жизни журналистам. К такому заявлению ее подтолкнуло то, что якобы СМИ, не поняв сути, выставили балерину живодеркой, которая после смерти любимого кота Лакки не похоронила его, а сделала из него чучело.

«У меня котик умер два месяца назад. Вы, узнав об этом, сейчас делаете мерзопакостную сенсацию! Вы-позорище! Ни одного моего комментария, ни по одному поводу ваше издание не получит. Моя Жизнь, безусловно, ярче и интереснее вашей. Но делать хайп на гибели моего питомца-позор», — заявила балерина на своей странице в Instagram.

Instagram @volochkova_art

Позже все-таки выяснилось, какое чучело кота в своей спальне сохранила Волочкова. Оказалось, что после смерти кота участницы ее танцевального спектакля подарили опечаленной Волочковой игрушку в виде белого кота. Балерина была настолько тронута знаком внимания и поддержки в столь тяжелый период, что забрала его домой и поместила в спальне.

К слову, покойного кота Лакки Волочковой заменил не только игрушечный, но и настоящий. Недавно она за полмиллиона рублей приобрела нового питомца. Породистого рыжего красавца гордо именует Ричардом.

Впрочем, Волочкова не прочь поскандалить не только с журналистами, но и администрацией Большого театра. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что она послала известного комика и обматерила культурно-массовое заведение.

Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.73
0.16 83.50
0.34
Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

21:34
Алина Кабаева наградила победительниц турнира «Небесная грация»
21:22
Песков ответил на вопрос о выдвижении Путина на новый срок
21:10
Охваченный пожаром корвет в Петербурге строился для Камчатской флотилии ТОФ
21:01
Правительство РФ утвердило программу занятости молодежи до 2030 года
20:50
Милохин и Медведева ответили на каверзные вопросы: «У тебя еще с кем-то было?»
20:41
Матвиенко подчеркнула важность производства качественных детских игрушек

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для всех знаков зодиака
Совсем не Шер-Хан: пять неожиданных фактов о символе 2022 года
Устоять тяжело: ТОП-5 женских имен, обладательницы которых могут покорить любого
Политолог Сатановский о потеплении отношений США и РФ: «Можно попросить только Деда Мороза»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа