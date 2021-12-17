«Его проблема»: Исаев резко ответил Мясникову на критику шуток «Уральских пельменей»

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Артем Решетов
Артем Решетов Райтер редакции сайта Пятого канала 1 080

Исаев ответил Мясникову на критику шуток «Уральских пельменей»

«Его проблема»: Исаев резко ответил Мясникову на критику шуток «Уральских пельменей»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

По мнению вице-капитана команды, шоумен преувеличивает творческую усталость коллектива.

Участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев уличил своего коллегу по коллективу Вячеслава Мясникова в лукавстве — в интервью для Teleprogramma.pro бывший директор команды заявил, что того просто «раскручивают на откровенные признания».

Мясников ранее заявлял о том, что коллектив исписался — шутки стали несмешными, репризы высмеивают одни и те же пороки. И даже отдельный сайд-проект с Андреем Рожковым «Ваши пельмени» не выстрелил так, как хотелось бы — гастролей нет.

По мнению Исаева — коллега сильно преувеличивает и даже лукавит.

«То, что они не ездят с Рожковым на гастроли… Это он лукавит в интервью. И то, что исписались, — тоже. Если он делает одни и те же образы — это его проблема», — подчеркнул шоумен.

Instagram @isaevsergey

Кроме того, к Новому году коллектив готовит подарки — никто не уйдет недовольным.

«У нас в Новый год будут сразу две премьеры», — поделился Исаев.

На критику «Уральских пельменей» Мясникову уже успели ответить и Андрей Рожков, и основатель команды Дмитрий Соколов — оба, как и Исаев, считают что их коллега сильно преувеличивает, говоря о том, что коллектив исписался.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал об ответе Дмитрия Соколова на вопрос о судьбе «Уральских пельменей».

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