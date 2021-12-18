Продюсер шоу, в котором оскандалилась Волочкова: «Она была не в себе»

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 1 085

Продюсер Ким заявил, что Волочкова пришла на шоу «не в себе»

Продюсер шоу, в котором оскандалилась Волочкова: «Она была не в себе»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Многие пользователи заметили, что без балерины выпуск уже не был бы таким интересным.

Анастасия Волочкова настолько шокировала своим появлением ведущих YouTube-шоу «Бар в большом городе», что выпуск с балериной, которая пришла на программу, вероятно, в нетрезвом виде, решили не показывать публике. Правда, позже ролик стал доступен только для платных подписчиков.

«Мне кажется, она правда немного не в себе. Не знаю, это считается оскорблением? Наблюдать за тем, как человек строил свою мысль, разговаривал, мне было страшновато», — признался продюсер юмористического проекта Михаил Ким.

Помимо эпатажной балерины в съемках участвовали еще два гостя — юмористка Елена Новикова и комик Владимир Бухаров. При этом, по словам ведущей Ирины Чесноковой, организаторы постарались подобрать участников так, чтобы не было никакого скандала, но просчитались.

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Во время шоу Волочкова затмила всех гостей. Не давая им слова, звезда поведала всю свою подноготную — и о романе с Джимом Керри, и о подарках от любовников-миллионеров. Не обошла Волочкова и конфуз с печально известной елочкой, под которой ее засняли справляющей нужду. В общем, знаменитость решила выложить все разом, чем немало удивила и ведущих, и других участников шоу. Все поняли, что атмосфера накаляется до предела, и живой интересной беседы уже не получится.

В итоге Волочкова сцепилась с Бухаровым, который имел неосторожность рассказать историю о некой балерине, которая когда-то в состоянии алкогольного опьянения приставала к нему с любовными намеками. Признание комика так взволновало звезду, что она набросилась на него с обвинениями.

«Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того, чтобы уложить ее в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это все? Да, пошел ты! Ты некрасиво сделал. Я все уже увидела. Это неуважение к человеку», — заявила балерина.

Не обошлось и без обсуждения нашумевшего конфликта Волочковой с Большим театром. В эфире шоу она назвала руководство «уродами», которые хотели ее выгнать. При этом, по словам эпатажной блондинки, ее приняли в королевский Альберт-холл в Лондоне, так что она не много потеряла.

Интересно, что некоторые посмотревшие закрытый для широкой аудитории выпуск пользователи признались, что именно экс-прима добавила «перчинки» в программу, которая без нее была бы уже не такой забавной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Волочкова нарядила елочку и попала под шквал негатива в сети.

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