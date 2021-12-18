Продюсер шоу, в котором оскандалилась Волочкова: «Она была не в себе»

Многие пользователи заметили, что без балерины выпуск уже не был бы таким интересным.

Анастасия Волочкова настолько шокировала своим появлением ведущих YouTube-шоу «Бар в большом городе», что выпуск с балериной, которая пришла на программу, вероятно, в нетрезвом виде, решили не показывать публике. Правда, позже ролик стал доступен только для платных подписчиков.

«Мне кажется, она правда немного не в себе. Не знаю, это считается оскорблением? Наблюдать за тем, как человек строил свою мысль, разговаривал, мне было страшновато», — признался продюсер юмористического проекта Михаил Ким.

Помимо эпатажной балерины в съемках участвовали еще два гостя — юмористка Елена Новикова и комик Владимир Бухаров. При этом, по словам ведущей Ирины Чесноковой, организаторы постарались подобрать участников так, чтобы не было никакого скандала, но просчитались.

Во время шоу Волочкова затмила всех гостей. Не давая им слова, звезда поведала всю свою подноготную — и о романе с Джимом Керри, и о подарках от любовников-миллионеров. Не обошла Волочкова и конфуз с печально известной елочкой, под которой ее засняли справляющей нужду. В общем, знаменитость решила выложить все разом, чем немало удивила и ведущих, и других участников шоу. Все поняли, что атмосфера накаляется до предела, и живой интересной беседы уже не получится.

В итоге Волочкова сцепилась с Бухаровым, который имел неосторожность рассказать историю о некой балерине, которая когда-то в состоянии алкогольного опьянения приставала к нему с любовными намеками. Признание комика так взволновало звезду, что она набросилась на него с обвинениями.

«Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того, чтобы уложить ее в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это все? Да, пошел ты! Ты некрасиво сделал. Я все уже увидела. Это неуважение к человеку», — заявила балерина.

Не обошлось и без обсуждения нашумевшего конфликта Волочковой с Большим театром. В эфире шоу она назвала руководство «уродами», которые хотели ее выгнать. При этом, по словам эпатажной блондинки, ее приняли в королевский Альберт-холл в Лондоне, так что она не много потеряла.

Интересно, что некоторые посмотревшие закрытый для широкой аудитории выпуск пользователи признались, что именно экс-прима добавила «перчинки» в программу, которая без нее была бы уже не такой забавной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Волочкова нарядила елочку и попала под шквал негатива в сети.