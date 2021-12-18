Какие финансовые успехи и упадки ждут знаки зодиака в 2022 году

С наступлением нового года новый цикл начинает и у всего зодиакального круга. Полностью меняются «правила игры» не только для вашего жизненного пути, но и для финансовой составляющей. Насколько же финансово успешны будут представители созвездий в 2022 году?

Овен

Овнам в предстоящем году следует сконцентрироваться на долгосрочных целях. Что-то мимолетное и незначительное — это не ваш выбор. Этот знак будет финансово успешен только в длительном продвижении собственного дела. Активно работайте и удача будет на вашей стороне.

Телец

В следующие 12 месяцев Тельцам предстоит смена работы, а то и не одна. Даже если этого не произойдет, то судьба будет преподносить вам возможность ездить в командировки, совершать путешествия и внезапные поездки — вы постоянно будете в движении. Если отдадитесь этому «потоку», то он приведет ваш бизнес к большому успеху. Также в этом году стоит больше финансов тратить на себя, а не на своих родственников.

Близнецы

Первую половину года Близнецам лучше потратить на накопление «финансовой подушки», так как вторая половина сулит им большие траты. Близнецам следует хорошенько проанализировать происходящие события и собственные ошибки. Если поступит предложение по смене вашей сферы деятельности, то стоит откликнуться на это предложение — оно может положительно повилять на ваше финансовое состояние.

Рак

Ракам лучше не строить грандиозные планы на первую четверть года. Весной же они получат больше возможностей для отдыха, даже получится накопить немного денег. И когда встанет выбор между работой и отдыхом, то лучше выбрать второе. Ведь без отдыха Раки будут контрпродуктивны и не смогут показывать такие же высокие показатели на работе и в жизни как прежде.

Лев

2022 год для Львов окажется очень удачным в финансовом плане. Главное — не забывать о семье и вовремя «закрывать» небольшие долги. В конце осени одному из ваших близких родственников будет нужна финансовая поддержка — ее стоит оказать. Ведь каждая вложенная копейка окупится в трехкратном размере. Однако со скидками Львам не будет везти — все товары для них будут стоит по полной цене.

Дева

Зимой и весной Девам придется повременить с крупными покупками и затратами на ремонт. Зато летом и осенью у них будет отличная возможность потратить весь накопившийся капитал. Неплохим вложением будет открытие собственного дела. В этом план вселенная благоволит Девам.

Весы

У Весов крайне вероятны периодические проблемы с финансами. Однако это не повод расстраиваться, а только причина задуматься о том, как можно сэкономить и не потратить лишнего. Стоит обратиться к различным социальным программам и выгодным предложениям. А чтобы достичь успеха в предстоящем году, Весам нужно будет воспользоваться всеми деловыми и социальными связями, чтобы получить продвижение по службе.

Скорпион

С самого начала года Скорпионам нужно составить список целей на каждый месяц, но не более одной глобальной на каждый из них. С января нужно начать их воплощать в жизнь. В этом году финансовая энергия благоволит именно Скорпиона — они смогут заработать столько денег, что их будет некуда девать. Главное — не быть жадными, ведь ваш метод — это постепенное и планомерное достижение финансовых высот. Соблюдая эти правила, даже бизнес, начатый в прошлом году, начнет приносить существенную прибыль в предстоящем.

Стрелец

Чтобы у Стрельцов в 2022 году были деньги, им нужно постоянно проявлять свою активность. Трудоголикам вселенная предоставит очень много перспектив и деловых предложений, которые принесут приличные заработки носителю знака. Однако заработанные деньги не стоит «пускать на ветер», их нужно потратить с умом.

Козерог

В первой половине года Козерогам придется пережить серьезные финансовые трудности, однако летом они смогут пожинать плоды своих трудов. Это продлится вплоть до самой осени. В конце ноября они столкнутся с большими неприятностями у себя дома — это потребует серьезных финансовых вложений. Зная это, стоит подготовиться к предстоящим тратам еще с начала года.

Водолей

Финансовое состояние Водолеев сильно изменится. В предстоящем 2022 году представителям этого знака выпадет возможность получения значительного финансового вознаграждения в виде премии, возврата долга или прочей прибыли. Грамотно распорядившись полученными финансам, можно их преумножить в несколько раз. Крупные покупки лучше совершать летом, а зимой, осенью или весной стоит тратить деньги исключительно на собственное развитие.

Рыбы

В 2022 году Рыбы сменят сферу своей деятельности — это поможет им хорошо заработать. Благодаря этому год у данного знака выдастся стабильным и надежным. Лучшее, что можно сделать — повысить уровень своей финансовой грамотности и начать копить на что-то действительно стоящее. Даже если со временем эта вещь перестанет иметь для вас значение, у вас все равно останется значительная сумма.

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