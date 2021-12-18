Тело мужа певицы Ларисы Черниковой нашли на могиле отца: «Голова прострелена»

Знаменитая певица Лариса Черникова никогда не раскрывала детали личной жизни. Может, потому что не считала это правильным, а может, потому что боялась. В разговоре с телеведущим Борисом Корчевниковым артистка призналась, что для нее воспоминания об отношениях — настоящая трагедия. В особенности из-за первого мужа, смерть которого была столь неожиданной, сколько страшной.

«Он был старше меня. Относился ко мне не только как к жене, но и как к дочери. Всегда меня жалел. Хотел, чтобы моя жизнь с ним была легкой. Он был мой земной ангел…» — едва сдерживая слезы, вспоминала Черникова.

Первую большую любовь артистки звали Андреем. В официальном браке с мужчиной звезда прожила всего три года — с 1993-го по 1996-й. Он умер 3 апреля — тело нашли случайно на могиле отца. Версий произошедшего было немало, и до сих пор никто не знает правды. Ларисе Черниковой внушали, что имело место самоубийство, но верить в это дива отказывается.

«Я в ту роковую ночь, когда его не стало, поехала записывать песню на студию. Андрей поехал со мной, потом отправился домой. Утром дома его не оказалось. Днем ко мне пришел его брат Игорь и сказал, что Андрея больше нет. Его нашли на могиле отца с простреленной головой. Дело быстро закрыли. После убийства с меня выбивали деньги — просто вывозили в лес», — рассказала певица Корчевникову.

Личный архив Л. Черниковой

Звезда подозревает, что расправились с ее любимым Андреем бандиты, которые не смогли пережить его успех. У мужчины было свое процветающее дело, но в 90-е это было главной причиной, по которой могли учинить расправу. О прекрасном и любящем первом муже Лариса Черникова и спустя 25 лет говорит с особым трепетом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Черникова родила малыша от знакомого донора.