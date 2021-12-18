Тимур Батрутдинов госпитализирован с COVID-19 после недельного лечения дома
| Шоу-бизнес Эксклюзив 2 316
Медики оценивают его состояние, как средней тяжести.
Фото: globallookpress / Lev Ilyin
Тимур Батрутдинов госпитализирован с COVID-19 после недельного лечения дома. По информации 5-tv.ru, у звезды Comedy Club поражены легкие. Медики оценивают его состояние, как средней тяжести.
Известно, что 43-летний комик дышит и передвигается по больнице самостоятельно.
У Бартрутдинова выявили коронавирусную инфекцию еще в начале декабря и назначили амбулаторное лечение. Однако это не помогло. Накануне ему стало хуже и пришлось отправиться на госпитализацию.
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