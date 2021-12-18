Тимур Батрутдинов госпитализирован с COVID-19 после недельного лечения дома

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Инстаграм Эксклюзив 2 316

Медики оценивают его состояние, как средней тяжести.

Тимур Батрутдинов госпитализирован с COVID-19 после недельного лечения дома

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Тимур Батрутдинов госпитализирован с COVID-19 после недельного лечения дома. По информации 5-tv.ru, у звезды Comedy Club поражены легкие. Медики оценивают его состояние, как средней тяжести.

Известно, что 43-летний комик дышит и передвигается по больнице самостоятельно.

У Бартрутдинова выявили коронавирусную инфекцию еще в начале декабря и назначили амбулаторное лечение. Однако это не помогло. Накануне ему стало хуже и пришлось отправиться на госпитализацию.

Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
73.73
0.16 83.50
0.34
Какие финансовые успехи и упадки ждут знаки зодиака в 2022 году

Последние новости

15:47
Как провести новогодние праздники и не спровоцировать синдром «праздничного сердца»
15:33
Видео полета автобуса сквозь забор с вылетом на детскую площадку в Саратове
15:16
Родители ужаленной скорпионом девочки в Подмосковье не знают, откуда он взялся: Сидел на игрушках
15:04
Юлиан рассказал, как Нонна Мордюкова устроила разнос в женском туалете Дома кино
14:50
Сбой в системе ГИБДД зафиксирован по всей России
14:43
Звезда «Голоса» Кутидзе вспомнила о предсмертных муках Градского: «Просил воды»

Сейчас читают

Тимур Батрутдинов госпитализирован с COVID-19 после недельного лечения дома
Беда в доме неминуема: какие вещи нельзя отдавать даром?
Устоять тяжело: ТОП-5 женских имен, обладательницы которых могут покорить любого
Политолог Сатановский о потеплении отношений США и РФ: «Можно попросить только Деда Мороза»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа