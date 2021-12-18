Тайна женского тела: секс-коуч рассказала, как найти точку G и что с ней делать

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 2 735

Секс-коуч Бибишева рассказала, как найти точку G и что с ней делать

Тайна женского тела: секс-коуч рассказала, как найти точку G и что с ней делать

Фото: depositphotos / lekcej

Тренер интимной гимнастики Екатерина Бибишева развеяла домыслы и фантазии о точке G.

В отличие от мужского оргазма, женское удовольствие — явление хрупкое и сложнодостижимое. В многочисленных попытках доставить партнерше удовольствие мужчины отчаянно ищут ту самую заветную точку G, о которой вот уже на протяжении 70 лет дискутируют. При этом большинство представителей сильного пола зачастую и не понимают, как она устроена и где ее искать. Основатель школы интимной гимнастики Екатерина Бибишева в интервью с WMJ.ru развеяла мифы и домыслы и рассказала, стоит ли эта игра свеч.

По словам эксперта, самостоятельно точку G, открытую еще в 1950 году учеными, найти можно, но все же лучше это делать с партнером. Главное соблюдать некоторые правила. Для начала женщина должна максимально расслабиться, не пытаться контролировать свое тело. Во-вторых, нужно быть возбужденной.

«Если вы не возбудитесь, то при стимуляции зоны G можете испытывать только желание помочиться и никакого удовольствия», — объясняет Бибишева.

И третье — это правильная техника. На передней стенке влагалища партнер должен пальцами нащупать немного шершавое, чувствительное место. Это она — точка G.

«Далее он начинает ее разминать. Движение пальцев похоже на подзывающие „иди ко мне“. Разминать нужно с усилием около 5-10 минут. Темп наращивать постепенно», — рассказывает она.

Если женщина хочет самостоятельно найти точку G, для этого понадобится вибратор. По словам эксперта, перед тем, как искать, необходимо все то же самое, что и было бы с партнером.

Но Бабишева предупреждает — при стимуляции секретной точки вы можете как достигнуть оргазма, так и нет. И это будет нормой. Ведь по статистике лишь четверть ощущают удовольствие во время ласк этой зоны. Но если чаще стимулировать, то она станет более чувствительной и, соответственно, шансы на оргазм увеличатся.

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