Жорин раскрыл предысторию скандала из-за видео со свадьбы дочери «золотой судьи»

Звездный адвокат Сергей Жорин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru раскрыл подробности и предысторию сканда, связанного с публикацией им видео с роскошной свадьбы дочери краснодарской «золотой судьи» Елены Хахалевой. После обнародования ролика ее коллеги потребовали наказать юриста — его даже хотели лишить статуса адвоката.

Удивление от порядков в судах Краснодара

Жорин рассказал, что незадолго до публикации видео побывал в Краснодарском краевом суде. На входе его «досмотрели еще более жестко, чем в аэропорту». Следом адвоката обступила толпа юристов, которые предлагали за деньги гарантировать тот или иной результат в ходе судебного разбирательства.

«Меня поразило то, что я как будто на рынок какой-то попал. Я удивился, потому что я такого не видел никогда в жизни: ни в Москве, ни в каком-нибудь другом регионе. Я слышал, что есть коррупция и какие-то такие вещи, но в таком открытом и очевидном виде — меня это потрясло», — признался Жорин.

РИА Новости / Геннадий Аносов

Далее, по словам юриста, произошел еще один поразительный случай. Он попытался попасть к председателю Краснодарского краевого суда, чтобы поделиться с ним своими впечатлениями. Охранник на входе спросил, назначена ли у него встреча. Жорин ответил, что не записывался. На это охранник заявил, что председатель не принимает. На вопрос, где и как можно записаться, ответ был категоричен: «нигде нельзя записаться».

«Я понял, что есть какие-то тайные входы-выходы, и меня это заставило задуматься», — сообщил Жорин.

Видео с роскошной свадьбы прислал аноним

Вскоре некий неназванный адвокатом человек отправил ему видео с роскошной свадьбы дочери Елены Хахалевой, обошедшейся в несколько миллионов долларов. Жорин в тот момент отдыхал с теперь уже бывшей супругой на даче. Не задумываясь, он поделился роликом со своими подписчиками в соцсетях. Поскольку на бурную обратную реакцию юрист не рассчитывал, он выключил телефон и продолжил отдых.

«У меня не было никакой задачи ни опорочить кого-то, ни что-то еще. Я выключил телефон, а когда на следующий день включил, увидел большое количество перепостов, цитирований и так далее. Я думаю, что здесь совокупность (причин — Прим. ред.): был информационный вакуум; плюс, может быть, я очень эмоционально все это охарактеризовал; и немаловажно, что, видимо, у этой женщины было большое количество врагов, которые взяли это все и вынесли на первые полосы», — объяснил причины скандала звездный адвокат.

Instagram @advokatzhorin

Неожиданные последствия

Последствиями, как признался Сергей Жорин, он был удивлен. Первым человеком, который выступил за лишение его статуса адвоката, оказался президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА). Причина шока понятна, ведь человек на этой должности должен защищать коллег, а не атаковать их. Затем с порицанием в адрес Жорина выступил совет судей Краснодарского края, а вслед за ними все местные судьи по уголовным делам потребовали наказать юриста.

«По иронии судьбы, этот юридический факт может являться основанием, чтобы я любому судье из краснодарской уголовной коллегии заявил отвод, потому что они имеют личную или косвенную заинтересованность, неприязнь ко мне. Есть миф, что я там с кем-то воевал. Я ни с кем не воевал! Это никакая не спланированная акция. Это сила социальных сетей и стечение обстоятельств», — подытожил Жорин.

Елена Хахалева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Сергей Жорин потребовал извинений у президента ФПА Юрия Пилипенко, который потребовал лишить его статуса адвоката. Что касается «золотой судьи» Елены Хахалевой, она сейчас находится за пределами России. Здесь ее разыскивают следователи СК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Елена Хахалева прославилась в 2017 году, устроив своей дочери свадьбу, стоимость которой оценивали в два миллиона долларов. На торжестве выступали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Вера Брежнева и другие звезды. Это вызвало вопросы насчет ее доходов. Тогда женщину прозвали «золотой судьей». Позднее оказалось, что диплом Елены Хахалевой о высшем образовании оказался поддельным, она не могла занимать высокую должность.