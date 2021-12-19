Врачи Лепса допустили ошибку при пересадке волос: «Начнет использовать парик»

Врач-трансплантолог прокомментировал последствия операции, проведенной исполнителю хита «Рюмка водки на столе». Сейчас у него на затылке видны жуткие шрамы.

После операции по пересадке волос, которую недавно сделали певцу Григорию Лепсу, волосы у него никогда больше не отрастут. К такому выводу пришел турецкий врач-трансплантолог Айхан Чолак.

По его словам, специалисты, проводившие певцу операцию, допустили «ошибку в стратегии»: улучшая одну проблемную область головы, они полностью пожертвовали другой, чего делать нельзя.

«В данном случае очевидно, что при пересадке очень пострадал затылок», — пишет Чолак в Instagram.

Он указывает, что для пациентов возраста Лепса вообще не применим метод пересадки FUT, который как раз и был использован в случае знаменитости. При этой технологии с донорского участка вырезается лоскут с луковицами волос (графт) и пересаживатся. Однако сейчас существует более щадящий метод изъятия луковиц без вырезания графта.

В итоге из-за «низких репаративных возможностей кожи» у Лепса на затылке остались «ужасные шрамы». При этом сами графты «уже не дадут высокий процент приживаемости», отмечает врач.

«Такой шрам не зарастет. И засадить его будет нечем. Знаменитыми кудрями Лепс своих фанатов уже никогда не порадует… Если только не начнет использовать парик или систему волос. В данном случае у пациента нет ни одного шанса на еще одну дополнительную пересадку», — резюмировал Чолак.

Instagram @drayhancolak

В конце ноября Григорий Лепс ужаснул фанатов длинным свежим шрамом, опоясывающим затылок, который заметили у него на премьере фильма Петра Буслова «Бумеранг». Позднее в окружении певца пояснили, что шрамам у него на затылке уже более месяца, и они — последствия операции по пересадке волос, которую исполнитель сделал осенью за границей. Также сообщалось, что это уже третья по счету аналогичная операция.

Еще одной нерадостной новостью для поклонников Лепса стало то, что его жена Анна Шаплыкова подала на развод после 20 совместных лет жизни. Об этом стало известно 10 декабря, однако событие до сих пор остается одним из самых обсуждаемых в российской прессе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Лепс перед разводом с матерью своих троих детей подарил ей бизнес с выручкой в 18 миллионов рублей.