Жена Григория Лепса подала на развод спустя 20 лет совместной жизни

Супруга певца Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после 20 совместных лет. Пара расстается мирно и без скандала, прессе не обещают публичной дележки имущества и выяснения отношений. Ради общих детей артист и его избранница выбрали мирный путь расторжения брака. По данным источников, пара встретится в суде 20 декабря и обсудит детали развода.

Поклонники пары, у которой за прожитые вместе годы родились две дочери и сын, не верят новостям. В социальных сетях супруги демонстрировали картину абсолютной гармонии и счастья. Еще недавно Лепс трогательно поздравлял жену с днем рождения, хвалил ее красоту, благодарил за детей, желал исполнения любой мечты. Анна в свою очередь рассуждала о примирении с возрастом и прелестях этапа зрелости в жизни человека.

mos-gorsud.ru

Однако информация на судебном портале хладнокровно сообщает, что истцом в деле о расторжении брака выступила Шаплыкова, а ответчиком — Лепсверидзе (Настоящая фамилия певца. — Прим. ред.). Первое заседание состоится уже через десять дней.

Ни музыкант, ни его жена ни разу не намекнули на проблемы в отношениях. Причина их разрыва остается загадкой. Однако ни трое детей, ни проведенные вместе годы не удержали звезд вместе. Официальных комментариев от певца о расставании с супругой не поступало.

Многие поклонники, которые не могли не заметить, насколько в последнее время похудел Григорий Лепс, тут же связали изменения во внешности с тяжкими переживаниями о разводе. Но на своей странице музыкант лишь публикует афиши, фото со знаменитыми коллегами и ролики с зажигательных выступлений.

Ранее 5-tv.ru выяснял, откуда появились жуткие шрамы, опоясывающие голову Григория Лепса.