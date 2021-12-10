Жена Григория Лепса подала на развод спустя 20 лет совместной жизни

|
Оксана Тарасова
5 877

Уже 20 декабря звездная пара встретится в суде для обсуждения деталей бракоразводного процесса.

Жена Григория Лепса подала на развод спустя 20 лет совместной жизни

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Супруга певца Григория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после 20 совместных лет. Пара расстается мирно и без скандала, прессе не обещают публичной дележки имущества и выяснения отношений. Ради общих детей артист и его избранница выбрали мирный путь расторжения брака. По данным источников, пара встретится в суде 20 декабря и обсудит детали развода.

Поклонники пары, у которой за прожитые вместе годы родились две дочери и сын, не верят новостям. В социальных сетях супруги демонстрировали картину абсолютной гармонии и счастья. Еще недавно Лепс трогательно поздравлял жену с днем рождения, хвалил ее красоту, благодарил за детей, желал исполнения любой мечты. Анна в свою очередь рассуждала о примирении с возрастом и прелестях этапа зрелости в жизни человека.

mos-gorsud.ru

Однако информация на судебном портале хладнокровно сообщает, что истцом в деле о расторжении брака выступила Шаплыкова, а ответчиком — Лепсверидзе (Настоящая фамилия певца. — Прим. ред.). Первое заседание состоится уже через десять дней.

Ни музыкант, ни его жена ни разу не намекнули на проблемы в отношениях. Причина их разрыва остается загадкой. Однако ни трое детей, ни проведенные вместе годы не удержали звезд вместе. Официальных комментариев от певца о расставании с супругой не поступало.

Многие поклонники, которые не могли не заметить, насколько в последнее время похудел Григорий Лепс, тут же связали изменения во внешности с тяжкими переживаниями о разводе. Но на своей странице музыкант лишь публикует афиши, фото со знаменитыми коллегами и ролики с зажигательных выступлений.

Ранее 5-tv.ru выяснял, откуда появились жуткие шрамы, опоясывающие голову Григория Лепса.

-17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
73.61
0.01 83.12
-0.22
ТОП-15 зодиакальных пар, чьи отношения заканчиваются катастрофой

Последние новости

16:11
Трое детей и 20 лет душа в душу — история любви Григория Лепса и его жены Анны
16:03
Сносит ураганом и «не видно ни зги»: на какие регионы и почему может обрушиться «черная пурга»
15:52
Экс-возлюбленная стрелявшего в МФЦ рассказала о «другой стороне» его характера
15:52
К каким видам рака предрасположены люди с разными группами крови?
15:49
В Кремле сообщили о подготовке документа по вопросам безопасности в Европе
15:43
Великобритания сняла запрет на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США

Сейчас читают

Жена Григория Лепса подала на развод спустя 20 лет совместной жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака
Притягивают бедность: Что нельзя делать с деньгами, чтобы не лишиться состояния
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа