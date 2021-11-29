Фото Лепса со шрамом на голове ужаснуло фанатов: «Сделал третью операцию»

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Оксана Тарасова
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Певец Григорий Лепс появился на премьере со свежим шрамом после операции на голове

Фото Лепса со шрамом на голове ужаснуло фанатов: «Сделал третью операцию»

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Артист появился на премьере фильма неузнаваемым — сильно похудевшим, с недавно зажившей раной на затылке.

Изменившимся, сильно похудевшим и покрытым шрамами появился певец Григорий Лепс на одном из светских мероприятий. Коллеги и журналисты не узнали исполнителя и зашептались: что за недуг привел к таким последствиям?

На прошлой неделе Лепс вместе со старшей дочерью Ингой пришел на премьеру фильма «Бумеранг» Петра Буслова. Ничто в образе знаменитости не привлекло такого внимания как длинный свежий шрам, опоясывающий затылок.

В окружении артиста поспешили развеять слухи о неизлечимой болезни, которые уже поползли по сети. По словам близких Лепса, беспокоиться о его здоровье не стоит, с ним все в порядке. Шрамам, как выяснилось, уже больше месяца, певец их не скрывает. Оказалось, операция была не лечебного характера, ее провели с целями сугубо эстетическими.

«Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью. Причем, не в первый раз: ранее проходил данную процедуру еще дважды — в Америке и в Корее. Года три назад были похожие шрамы!» — цитирует информатора StarHit.ru.

По данным источников, похудел Григорий Лепс в результате отказа от вредных привычек, связанных, в частности с нездоровым питанием. Сейчас при росте 180 сантиметров весит он около 75 килограммов, плавает, ходит пешком, не есть на ночь, даже если голоден после концерта и не переедает в принципе.

Лепс также отказался от спиртного. Его не раз подозревали в чрезмерном увлечении алкоголем, но в последние несколько лет эти слухи утратили актуальность. По словам самого артиста, он любит выпить, но в своем возрасте уже не может себе такого позволить, надо сохранить оставшееся здоровье.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором 59-летний Григорий Лепс с гордостью рассказывает о своих спортивных достижениях.

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