Жасмин рассказала о любимом лакомстве страдающей от диабета Пугачевой

Певица Жасмин рассказала о любимом лакомстве певицы Аллы Пугачевой. По ее словам, королева российской эстрады обожает сладкое. Артистка лично видела, как 72-летняя Примадонна с большим удовольствием ела сладкие угощения.

«Она не переедает, но ест нормально. После этого всегда с кайфом говорит: «Как же я сейчас закажу «Капучино» или «Американо». И шарик мороженого. Она любитель сладкого», — поделилась артистка корреспондентам передачи «Ты не поверишь!»

Недавно Пугачева призналась, что сильно ограничивает себя в еде. Причиной этому послужил диабет. По слухам, «чудесное» похудение королевы российской эстрады как раз связано именно с препаратами, помогающими бороться с недугом. Многие ее коллеги по цеху считают, что «волшебные уколы» артистка давно использует не по назначению, а чтобы искусственно уменьшить свой аппетит.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Алла Пугачева в кожаном мини и чулках пустилась в пляс под песню Лещенко.