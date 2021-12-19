Конфликт Любаши с Кудрявцевой и Соседова с Цыгановой закончился «дракой»

Звезды показали свой «норов» еще в эфире телепередачи «Суперстар!» и их конфликт развился в совершенно ином виде.

Телеведущая Лера Кудрявцева и музыкальный критик Сергей Соседов «подрались» в новом клипе на песню артистки Любаши, который сняла певица Виктория Цыганова. До этого знаменитости повздорили друг с другом в эфире телевизионного шоу «Суперстар!». Кудрявцевой не понравилась песня Любаши, а Соседову исполнение Цыгановой.

Позже на своей странице в Instagram телеведущая опубликовала фотографию, на которой запечатлены все «конфликтующие» участники передачи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна ЛЮБАША Залужная (@lubasha_tatiana)

Некоторые поклонники сразу же стали осуждать звезд за то, что их «ссора» — всего лишь постановка. Многих это не устроило, и подписчики высказали свое недовольство.

«П******сь для шоу или уже мир?»,

«П******сь, помирились — раз плюнуть»,

«Видимо эти снимки были „До“»,

«Значит все Ваши „конфликты“ были фейковыми для поднятия рейтинга программы?» — негодовали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Распутина переселила дочь из дома в баню из-за драк с ней.