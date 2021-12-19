В Париже завершился международный песенный конкурс «Детское Евровидение-2021». В этом году он проходит в 19 раз. Участники из 109 стран мира выступили на сцене концертного зала La Seine Musicale, расположенного на острове на реке Сена в пригороде французской столицы.

По итогам зрительского голосования первое место досталось исполнительнице из Армении. 14-летняя Малена с песней Qami набрала 224 балла.

На втором месте оказалась участница из Польши, 13-летняя Сара Джеймс. На ее счету 218 баллов.

Завершает тройку лидеров юный певец из Франции по имени Энцо. Он набрал 187 баллов.

Россиянка Таня Меженцева с песней Mon ami по результатам голосования набрала 124 балла и заняла на конкурсе седьмое место. 11-летняя исполнительница получила самое большое количество голосов от зрителей из Казахстана и Сербии. Во время своего номера Таня выступала вместе с танцорами на трехметровой высоте над сценой.

К слову, нынешнее выступление на «Евровидении» для юной артистки не первое. Два года назад она принимала участие в конкурсе в дуэте с Денберелом Ооржаком. Ребята тогда заняли 13-место.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певицу Анкудинову «разоблачили» после слухов об участии в «Евровидении-2022.