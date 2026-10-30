До 22% с пассивного дохода: в России изменят налог на вклады и дивиденды

Госдума расширила прогрессивную шкалу НДФЛ на доходы по вкладам до пяти ступеней

Госдума в первом чтении одобрила проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, который распространяет пятиступенчатую шкалу НДФЛ на пассивные поступления — проценты по банковским вкладам, дивиденды и страховые выплаты. Соответствующий документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

С 2027 года налог станут считать от совокупного годового дохода гражданина. Ступеней будет пять: 13% — при доходе до 2,4 миллиона рублей, 15% — от 2,4 до пяти миллионов, 18% — от пяти до 20 миллионов, 20% — от 20 до 50 миллионов и 22% — для тех, кто получает свыше 50 миллионов рублей.

Сегодня такие поступления облагаются по двухступенчатой системе: 13% и 15%. Логика же прогрессивного налога заключается в следующем: чем больше человек зарабатывает, тем выше доля, которую он должен перечислять государству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, проект федерального бюджета на ближайшие три года предусматривает последовательное увеличение доходов. Глава Счетной палаты Борис Ковальчук отметил, что в 2027 году доходы составят 43,3 триллиона рублей, в 2028-м — 45,8, в 2029-м — 48,6 триллиона. Нефтегазовые доходы запланированы в следующем году в размере семи триллионов рублей.

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что документ готов к любым штормам в мировой экономике и учитывает все социальные обязательства. Выплаты ветеранам, инвалидам и материнский капитал проиндексируют на уровень инфляции. Страховые пенсии в 2027 году повысят дважды: с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля еще на 3,3%.

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