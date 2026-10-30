Таблетки впустую: любимые напитки мешают организму усваивать лекарства

Провизор Васильева: кофе и чай могут снижать эффективность некоторых лекарств

Некоторые напитки и продукты способны помешать организму усвоить действующие вещества из лекарств, из-за чего лечение потеряет силу. Об этом рассказала «Известиям» провизор аптечной сети Ирина Васильева. По словам эксперта, все дело в кофеине, которым богаты кофе и чай.

Кофеин вступает в реакцию с рядом компонентов, и в зависимости от препарата всасывание либо замедляется, либо ускоряется. Для средств от давления это критично: концентрация препарата в крови может упасть, и давление удержится на нежелательном уровне. Кофе вдобавок разгоняет выработку желудочного сока и работу кишечника, что тоже сказывается на усвоении медикаментов.

Чаем запивать таблетки тоже не стоит. Танины, содержащиеся в нем, связывают компоненты некоторых лекарств, образуя нерастворимый комплекс — он не пропускает действующее вещество через стенку кишечника.

Молоко и кисломолочные продукты работают иначе: кальций в их составе образует с некоторыми лекарственными веществами прочные нерастворимые соединения — хелаты. Через стенку кишечника они тоже не проходят и покидают организм вместе с отходами.

«Такое взаимодействие чаще возникает с некоторыми антибиотиками, препаратами для лечения остеопороза, гормонами щитовидной железы и средствами, содержащими железо. Однако оно может иметь значение и для препаратов от давления», — отметила Васильева.

Если запить таблетку молоком или съесть молочный продукт сразу после приема, часть действующего вещества может не всосаться. Давление останется выше ожидаемого, а лечение будет казаться недостаточно эффективным.

Единого правила, сколько ждать после таблетки, не существует: в зависимости от лекарства пауза составляет от 30 минут до нескольких часов. Главное — внимательно читать инструкцию, где указано, с чем можно принимать средство, допустим ли прием вместе с пищей и какие продукты или напитки стоит исключить.

Если особых указаний нет, лекарства лучше запивать водой: она не вступает в реакции и в большинстве случаев не мешает всасыванию. После приема надо воздержаться от кофе и некоторых продуктов на завтрак, например, каши на молоке или творога.

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