Сумма утечки с биржи Binance перевалила за 5,7 миллиарда долларов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Кибератака может стать самой дорогой в истории.

Сколько денег хакеры украли после взлома биржи Binance

Фото: www.globallookpress.com/Thiago Prudencio

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Coindesk: сумма утечки с биржи Binance превысила 5,7 миллиарда долларов

Утечка с кошельков крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance может составить порядка 5,7 млрд долларов в разной криптовалюте. Об этом сообщает портал Coindesk, специализирующийся на криптовалютах и блокчейн-технологиях.

Как отметили авторы материала со ссылкой на блокчейн-платформу Arkham, общая сумма включает в себя почти 1,5 миллиарда долларов в биткоинах, 900 миллионов долларов в Ethereum, около 1,4 миллиарда долларов в стейблкоинах USDT и USDC. Все это — на кошельке хакера.

Если информация правдива, произошедшая утечка может стать крупнейшим взломом криптовалютной площадки в истории.

Прежде основатель Binance Чанпэн Чжао заявил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке. При этом он подчеркнул, что средства пользователей находятся в безопасности.

В связи с атакой биржа сообщила о приостановке всех операций по вводу и выводу средств. Об этом ее руководство уведомило пользователей в социальной сети X. Позже в Binance указали, что сумма замороженных из-за проблем с безопасностью активов превышает 2,5 миллиарда долларов и будет расти.

Тем временем мировые криптобиржи за прошедшие сутки ликвидировали позиции более 242 тысяч трейдеров на общую сумму 1,48 миллиарда долларов, свидетельствуют данные площадки Coinglass. Большая часть ликвидаций пришлась на биткойн — 476,36 миллиона долларов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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