Навка показала, как Песков в шапке-ушанке резво бежит с дочкой на ватрушке

Знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка и ее супруг — пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков — решили провести воскресенье вместе с семилетней дочерью Надей. Счастливая мама опубликовала в разделе сторис своего Instagram видео семейной прогулки.

На кадрах запечатлено, как Песков в шапке-ушанке ЦСКА и красных спортивных штанах бежит вперед и тянет с собой ватрушку, на которой сидит наследница. Навка в это время следует за ними и снимает веселье папы с дочкой.

Порезвившись на ватрушке, Надя отправляется на горку, как видно на записи, и зовет отца.

Как писал 5-tv.ru, ранее Татьяна Навка пожаловалась, что судьи несправедливо снизили оценки ее дочери, участвовавшей в соревнованиях по фигурному катанию. Ей якобы поставили одинаковые с другими спортсменками баллы за технику, а за артистизм сбавили.