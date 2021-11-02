Татьяна Навка заявила, что ее дочь засудили на соревнованиях из-за платья и музыки

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Анна Павлова
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Звездная мама переживает, что судьи несправедливо снизили оценки, семилетней Наде, и девочка заняла только третье место.

Татьяна Навка заявила, что ее дочь засудили на соревнованиях из-за платья и музыки

Фото: tatiana_navka

Фигуристка Татьяна Навка пожаловалась, что судьи несправедливо снизили оценки ее дочери, участвовавшей в соревнованиях по фигурному катанию. По ее словам, семилетней Наде поставили одинаковые с другими спортсменками баллы за технику, а за артистизм сбавили. При этом причиной стало платье юной спортсменки и музыка, под которую она выступала. Такой метод судейства до сих пор не укладывается в голове у звездной мамы.

«Ответ судей на вопрос: „почему такая оценка, что нужно улучшить или возможно добавить?“, поставил нас и меня лично в тупик… Платье не понравилось, и музыка, на их взгляд, является пиаром моего нового шоу. На секундочку, платье — это маленькая копия платья Алины Загитовой, с которым она выиграла Олимпийское золото, а музыка — это великая классика!» — написала она на своей странице в Instagram.

Instagram @tatiana_navka

В итоге девочка заняла третье место. Татьяна Навка подчеркнула, что ей обидно за дочку — она старается и много тренируется. Теперь мама не знает, как объяснить наследнице, за что ей снизили оценку.

«Мой ребенок делает это от души, с энтузиазмом и интересом, потому что ей это нравится! Да, она хочет быть как мама, как Алина Загитова и я не понимаю, почему так предвзято! Что плохого в том, что она берет пример с Олимпийских чемпионов?! Как так можно судить детей?» — вопрошает олимпийская чемпионка.

Фигуристка отметила, что никогда не страдала синдромом «яжематери», но в данном случае не иначе как сюром ситуацию назвать не может.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алана Мамаева обнародовала разговор бывшего мужа с дочкой. Бывшая жена известного футболиста обвинила его в том, что он говорит с дочерью как с врагом.

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