Супруга Джигурды показала их подросшего сына: «Унаследовал гены папы»

Сын актера Никиты Джигурды и олимпийской чемпионки в танцах на льду Марины Анисиной Мик-Анжель-Крист продемонстрировал публике свой артистизм. 12-летний подросток уже несколько лет занимается теннисом, но не всегда сохраняет выдержку и самообладание. Порой гены его скандального родителя дают о себе знать, и мальчик уходит в «полный отрыв». Фигуристка опубликовала на своей странице в Instagram ролик, на кадрах которого наследник звездной четы после очередной тренировки на корте изображает игру на гитаре с помощью ракетки.

«Наш любимый бог Мик унаследовал гены папы! Всегда шоу, даже после тренировки. Ну ок, я пока имею терпение. Но хочу сказать, большой спорт — это не театр», — прокомментировала выступление своего сына Анисина.

Поклонники же артистов напротив — поддержали звездного ребенка. Они отметили поразительное сходство с артистическими способностями его отца Никиты Джигурды, пожелали ему удачи и предрекли прекрасный творческий потенциал.

«Ну, не всем дано быть спортсменом и не всем надо им быть»;

«Классный мальчишка! Пусть остается таким же веселым и непосредственным!»

«Папа — дубль два. С таким сыночком не соскучишься, энергия бьет ключом. Успехов и удачи Мику в жизни!»

«Кто сказал, что спортсмен не должен быть с чувством юмора? Все нормально, пусть юная душа стремится к тому, к чему его приготовила судьба. Навязывая свое мировоззрение мы, зачастую, ломаем жизнь наших детей, сами того не подозревая», — отметили подписчики.

Никита Джигурда и Марина Анисина строят свои отношения с 2007 года. Они познакомились на проекте «Танцы на льду» и с тех пор были неразлучны. Даже громкий развод после восьми лет брака не смог разорвать их узы — звездная пара снова заключила официальный союз. Знаменитости воспитывают двух детей: 11-летнюю Эву-Владу и 12-летнего Мика-Анжеля-Криста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никита Джигурда сыграет в «Красавице и чудовище» главную женскую роль.