ТОП-3 вредных новогодних подарков для детей

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук Эксклюзив 1 007

Психолог Наталья Искра назвала три категории вредных подарков для детей до 12 лет

Фото, видео: Depositphotos / Kryzhov; 5-tv.ru

Семейный психолог Наталья Искра предупредила о частых ошибках, которые совершают родители, выбирая, чем порадовать ребенка на праздник.

Близится Новый год, и все родители озабочены вопросом, что положить ребенку под елку. Детский и семейный психолог Наталья Искра в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru назвала три категории новогодних подарков, которые не стоит дарить детям до 12 лет.

Несоответствующие возрасту ребенка

В эту категорию могут попадать, например, гаджеты, электронные игрушки и игры, смысл которых ребенок еще не в состоянии понять. То же касается и книг с непонятным для детей в силу возраста содержанием.

«Например, дошкольнику, который увлекается рыбками, могут подарить энциклопедию 12+, где наглядно показано, как этих рыбок едят. Это может испугать и травмировать ребенка», — поясняет психолог.

Потакающие капризам ребенка

Имеются в виду подарки, которые родители покупают детям, следуя их капризам и против собственной воли.

«Например, родители могут быть против использования ребенком смартфона или планшета, но он просит, и они идут на поводу. А дальше они начинают этим планшетом, по сути, ребенка шантажировать. Либо вы покупаете и отдаете ребенку подарок, и не делаете его предметом для манипуляций, либо тогда уж не покупаете. То же касается домашних животных», — говорит Искра.

Подарки себе

Здесь подразумеваются предметы, которые под видом подарка ребенку родители покупают, по сути, себе. Например, папы часто приобретают конструктор или машинку на дистанционном управлении, о которых сами давно мечтали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год разным знакам зодиака.

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