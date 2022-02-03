Нумерологический прогноз: как по дате рождения узнать, что вам принесет 2022 год

С точки зрения нумерологии, числа обладают магической силой и влияют на судьбу человека. Одной из самых важных считается дата рождения, по которой можно предсказать ключевые события в жизни, а также черты характера, склонности и предпочтения.

Также, с помощью комбинации цифр из даты, месяца и года рождения можно вычислить один из девяти нумерологических циклов и узнать, каким для вас будет новый, 2022 год.

Начать нужно с расчета вибрации даты рождения. Для этого сложите день, месяц и год, в который человек появился на свет, доводя до единственного числа.

К примеру, человек, родившейся 2 апреля 1990 года будет иметь числовое значение 7, так как

2+0+4+1+9+9+0=25=2+5=7.

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1.

В новом году вас ждет обновление во всех сферах жизни. Удачное время для того, чтобы решиться изменить то, что давно не устраивало. Возможна смена работы, переезд или заключение брака.

2.

После насыщенного событиями 2021-го вам дается время передохнуть и собраться с силами. Год обещает быть спокойным, в чем-то даже скучным. Однако приобретенная стабильность позволит вам сосредоточится на внутреннем развитии и творчестве.

3.

Вас ожидает прогресс в делах. Все проекты, которые не удавалось реализовать в 2021-м наконец-то сдвинутся с мертвой точки. Подходящее время начать свое дело, вступить в брак или подумать о появлении ребенка.

4.

Этот год будет кардинально отличаться от предыдущего. Вам придется много трудится и возможно, вы не сразу заметите результаты своих усилий. Однако потраченное время и силы не пройдут даром. Помните об этом и правильно расставляйте приоритеты.

5.

В 2022-м году для вас откроются новые возможности, о которых вы раньше и не мечтали. Однако помните, что успех скорее приходит к смелым и решительным людям, которые сами управляют кораблем своей судьбы. Не стоит ждать, что кто-то примет важное решение за вас.

6.

Особенно благоприятным новый год для людей этого цикла будет с точки зрения личных отношений. Вы сможете ощутить гармонию и умиротворение в семье, закончить былые споры и поставить точку на разногласиях.

7.

Наступает лучшее время для того, чтобы продемонстрировать свои лидерские качества. В карьере вас ожидает серьезный рост, если вы не будете сидеть сложа руки. Активно продвигайте свои интересы, однако разбрасываться не стоит. Лучше определите главную цель и следуйте ей четко.

8.

Вы можете столкнуться с последствиями своих поступков в прошлом. Те, кто много и упорно трудился, получат заслуженную награду и улучшение материального положения. Особое внимание нужно уделить контактам в профессиональной сфере. Вам могут встретится влиятельные люди, которые окажут вам поддержку во многих начинаниях.

9.

Предстоящий год будет для вас переходным. Необходимо будет разобраться с накопившимися делами, сформулировать свои цели и задачи с прицелом на новый цикл. Важно избегать конфликтов и поддерживать добрые отношения с близкими. В них вы сможете черпать уверенность и силу.

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