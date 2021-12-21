Как правильно заполнить «карту желаний» на 2022 год, чтобы мечты сбылись

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 2 445

Нумеролог Айгуль Хуснетдинова дала несколько практических советов, которые помогут притворить в реальность даже самые смелые проекты!

Фото, видео: Depositphotos / annas.stills.gmail.com; 5-tv.ru

Карта желаний не простой лист картона с наклеенными фотографиями, а профессиональный инструмент, позволяющий притворить мечты в реальность. К заполнению таблицы стоит подходить максимально ответственно, иначе можно и беду навлечь. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru нумеролог Айгуль Хуснетдинова раскрыла все детали свершения необычного таинства.

Что и где писать?

Согласно законам эзотерики, во всем необходимо соблюдать баланс. Поэтому, приступая к оформлению карты желаний, запомним ряд несложных правил.

Итак, все, что касается любви и отношений, заносим в графу, расположенную в правом верхнем углу. Под ней располагается место для желаний о детях.

Денежные проблемы решаются, только если занести их в самый верхний прямоугольник. Семейные вопросы — сразу под деньгами. В центре всегда важно размещать свое самое счастливое фото. Над «головой» красуется «Зона славы и успеха».

Запомнили? Значит, можно приступать к следующему шагу, обдумывая все нюансы.

5-tv.ru

Никогда не нарушать!

Айгуль Хуснетдинова считает, что сбываться могут любые желания, не застрагивающие личное пространство других людей. Важно запомнить, что за оформление карты садятся только в добром расположении духа. Негатив лишь усугубит положение, если вы и так им не очень довольны.

«Вы должны сконцентрироваться на том, что хотите, и не делать такие карты на убывающую Луну, на новолуние, потому что это „пустые“ дни. Они не дают ничего с точки зрения ресурса», — подчеркнула нумеролог.

Продолжая говорить о правилах, Хуснетдинова добавила: оформлять свою карту важно, ориентируясь на цифры года и прогнозы астрологов. Так, например, энергию 2022 года можно выразить тремя двойками и одной шестеркой. В понятии эзотериков они знаменуют благость. Следовательно, всех загадавших заветные желания вскоре ждет успех.

«Важно настроиться на энергию года, понимать, что вам все по плечу и настраиваться на более серьезные вещи касательно семьи, бизнеса или славы», — заключила эксперт.

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