Золотые слова: Григорий Лепс порассуждал о свободе после развода

Говорят, что семейная жизнь формирует у мужчин философский взгляд на бытие. На Григория Лепса, похоже, таким образом подействовал развод. Только вчера певец официально освободился от брачных уз, а сегодня уже поделился с подписчиками «сентенцией» по этому поводу.

«Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше», — написал Лепс в Instagram.

Глубокомысленную цитату исполнитель «Рюмки водки на столе» сопроводил фотографией, где он сидит в кресле с сигаретой в руке и тяжелым взглядом смотрит в камеру.

Instagram @gvleps

Поклонники сразу поняли, что у Лепса настал непростой период в жизни и пишут ему слова поддержки, а также дают советы на будущее.

«Золотые слова!»

«Продолжать жить дальше, и быть счастливым»;

«Главное, не пуститься во все тяжкие»;

«Главное, не жалеть себя. Ведь никто не знает, может, пройдет время, и вы будете благодарны, что так получилось. После дождя всегда солнышко»;

«Не грусти. Все будет хорошо»;

«Уйти в работу с головой. Когда одна дверь закрывается, открывается другая»;

«Расслабиться и жить дальше. У вас все будет хорошо!» — пишут подписчики певца.

К слову, «во все тяжкие» Лепс пустился на своем рождественском концерте в столичном Crocus City Hall, который состоялся накануне развода. На нем певец шокировал зрителей тем, что раздевался, курил прямо на сцене, сморкался и разбрасывал салфетки, а в финале исполнил неприличную песню про опостылевшую спутницу.

20 декабря мировой суд расторг брак заслуженного артиста с Анной Шаплыковой, длившийся 20 лет. На заседании они оба не появились. Судя по всему, пара договорилась заранее, как разделить имущество и опеку над тремя общими детьми.

Публично причины разлада в семье ни Лепс, ни Шаплыкова не комментируют. Известно, что инициатором бракоразводного процесса стала супруга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую правдоподобную причину развода Лепса назвала певица Анита Цой.