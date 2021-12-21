Золотые слова: Григорий Лепс порассуждал о свободе после развода
Накануне мировой суд официально развел певца с его теперь уже бывшей супругой Анной Шаплыковой.
Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin
Говорят, что семейная жизнь формирует у мужчин философский взгляд на бытие. На Григория Лепса, похоже, таким образом подействовал развод. Только вчера певец официально освободился от брачных уз, а сегодня уже поделился с подписчиками «сентенцией» по этому поводу.
«Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше», — написал Лепс в Instagram.
Глубокомысленную цитату исполнитель «Рюмки водки на столе» сопроводил фотографией, где он сидит в кресле с сигаретой в руке и тяжелым взглядом смотрит в камеру.
Поклонники сразу поняли, что у Лепса настал непростой период в жизни и пишут ему слова поддержки, а также дают советы на будущее.
«Золотые слова!»
«Продолжать жить дальше, и быть счастливым»;
«Главное, не пуститься во все тяжкие»;
«Главное, не жалеть себя. Ведь никто не знает, может, пройдет время, и вы будете благодарны, что так получилось. После дождя всегда солнышко»;
«Не грусти. Все будет хорошо»;
«Уйти в работу с головой. Когда одна дверь закрывается, открывается другая»;
«Расслабиться и жить дальше. У вас все будет хорошо!» — пишут подписчики певца.
К слову, «во все тяжкие» Лепс пустился на своем рождественском концерте в столичном Crocus City Hall, который состоялся накануне развода. На нем певец шокировал зрителей тем, что раздевался, курил прямо на сцене, сморкался и разбрасывал салфетки, а в финале исполнил неприличную песню про опостылевшую спутницу.
20 декабря мировой суд расторг брак заслуженного артиста с Анной Шаплыковой, длившийся 20 лет. На заседании они оба не появились. Судя по всему, пара договорилась заранее, как разделить имущество и опеку над тремя общими детьми.
Публично причины разлада в семье ни Лепс, ни Шаплыкова не комментируют. Известно, что инициатором бракоразводного процесса стала супруга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какую правдоподобную причину развода Лепса назвала певица Анита Цой.
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