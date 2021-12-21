«Чистый секс»: Эмин прокомментировал слова Лепса о свободе после развода

Исполнитель «Рюмки на столе» ранее посетовал, что не знает, как распорядиться своей внезапной свободой от брачных уз.

Поклонники Григория Лепса, обеспокоенные его состоянием после развода с женой, засыпали певца комментариями со словами поддержки и советами, как пережить непростой период в жизни. Ранее артист опубликовал пост, в котором написал, что не знает, как распорядиться внезапно свалившейся на него свободой от семейных уз. Своими «рецептами» с Лепсом делятся не только рядовые почитатели его таланта, но и коллеги по сцене.

«Чистый секс», — написал певец Эмин.

Поклонницы Лепса тут же раскритиковали «аморальный» совет исполнителя.

«Чистый секс с подстилками? Вряд ли. Затем что? Лечение?»;

«Кто о чем, а Эмин о сексе!»;

«И это от мужчины к мужчине? Ну и представители Кавказа нынче», — возмущаются подписчицы.

Instagram @gvleps

20 декабря мировой суд расторг брак заслуженного артиста с Анной Шаплыковой, длившийся 20 лет. На заседании они оба не появились. Судя по всему, пара договорилась заранее, как разделить имущество и опеку над тремя общими детьми.

Публично причины разлада в семье ни Лепс, ни Шаплыкова не комментируют. Известно, что инициатором бракоразводного процесса стала супруга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую правдоподобную причину развода Лепса назвала певица Анита Цой.