Прекрасное утро: как Волочкова отреагировала на пополнение в семье бывшего мужа

Анастасия Волочкова пока никак не отреагировала на новость, что у ее дочери появился сводный младший брат. Эпатажная балерина в Instagram-аккаунте выложила сторис, где она радостно встречает очередное утро и благодарит всех, кто пришел на ее спектакль накануне.

«Ой, такое прекрасное утро светлое после спектакля моего… Боже мой! Спасибо всем, кто был — просыпаюсь счастливой», — благодарит поклонников балерина.

На «Кармен» вечером вторника пришло много зрителей — звезду щедро одаривали аплодисментами и овациями. Настроение после такого теплого приема у Волочковой, видимо, приподнятое — ведь обычно она крайне остро реагирует на все, что связано с новой женой ее бывшего мужа Игоря Вдовина.

Когда Елена Николаева впервые выложила в своем Instagram-аккаунте фото с заметно округлившимся животом, Волочкова сразу же опубликовала ряд фотографий и видео с сомнительным, по мнению ее собственных подписчиков, содержанием — блогер Лена Миро связывает «пошлые» публикации с тем, что балерина хотела показать бывшему, «чего он лишился».

Позже артистка публично жаловалась, что ее дочь Ариадна живет с отцом и мачехой — рассказывала в эфире телеканалов, что девочке тяжело из-за того, что Николаева ее совсем не любит, а самой матери даже не говорят адрес дочери. Но Ариадна часто выходит в свет вместе с женой отца, и они хорошо общаются, заставляя Волочкову негодовать еще больше.

Но не только жену своего бывшего обсуждает балерина — прошлась она и по самому Вдовину. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам Волочковой, он должен ей три миллиона долларов.