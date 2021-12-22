Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска сломала позвоночник

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 393

Актриса рассказала, что из-за травмы никак не может увидеться с близкими, так и с верными поклонниками.

Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска сломала позвоночник

Фото: ТАСС / Sergii Kharchenko

Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска призналась, что сломала позвоночник. Именно по этой причине она не в состоянии встретиться со своими близкими, не говоря уже о верных почитателях ее таланта. О своем плачевном состоянии здоровья актриса сообщила, когда журналист портала PopCornNews попытался договориться с ней об интервью по телефону.

«Боюсь, не дождетесь. Потому что я больная, голос у меня сейчас сильно плохой. Надо подождать, я очень не в форме. Молюсь. Я не могу даже встретиться с людьми. Сломанный позвоночник… вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — призналась звезда «Иронии Судьбы».

Звезда уже долгое время борется с радикулитом. Однако ходят слухи, что актриса поражена более страшным онкологическим заболеванием. Подозрения вызывают и очень редкие появления знаменитости на публике, но знаменитая «Надя» отрицает подобные слухи.

«Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные», — негодовала артистка.

Свое «затворничество» она прокомментировала как акт самоизоляции, ведь 80-летняя звезда находится в возрастной группе риска и не хочет рисковать своим здоровьем и здоровьем родных.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что смотрят на Новый год в разных странах.

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