Как по фото узнать о приближающейся смерти человека

Нечеткое изображение человека на фото, повторяющиеся размытые снимки с ним могут говорить о приближающейся беде — скорой смерти. Об этом рассказала астролог и провидица Алена Никольская. Если вы заметили подобный признак нависшей угрозы, жизнь близкого окажется в ваших руках. Да, родного еще можно спасти, уверена эксперт.

«Присмотритесь к фотографиям человека: если они с не совсем резким изображением, он словно стерт, то пора бить тревогу… Но если вы включите свою любовь, включите свою помощь, заинтересуете как-то человека, покажете, что ему есть, ради чего жить, у вас есть все шансы подарить человеку еще долгие годы», — сказала Никольская.

Однако судьба — штука сильная, непредсказуемая, и порой она сильнее даже самой большой любви. Ваши усилия могут оказаться тщетными, и тогда останется только смириться. Но смириться не с гневом и проклятиями в адрес высших сил, а с уважением и благодарностью. Важно научиться говорить спасибо Вселенной за каждый момент, проведенный в радости, спокойствии, гармонии и доверии.

К сигналам приближающейся смерти, по словам Никольской, можно также отнести появившиеся в поведении покорность и очевидное отсутствие воли к жизни. Такие люди общаются, растят детей, ходят на работу, но выглядят, будто уже мертвы. Близки к этому состоянию переживающие горе. Важно оказать поддержку, утешить и показать — есть небезразличные и искрения рядом, они не оставят в беде и одиночестве.

Многим перед настоящей гибелью близкого видят их умершими во сне. В этих видениях они часто являются живыми, но безвозвратно уходящими вдаль, зовущими за собой. При личной встрече вы почувствуете, как от родственника или друга, что называется, веет холодом. Всю свою заботу тогда отдайте ему. Именно это может буквально вытащить пропащую душу с того света.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, по каким правилам давать и брать деньги в долг. Многие астрологи полагают: занимая деньги, человек подсознательно хочет, чтобы с вами случилось что-то нехорошее, но это негативное воздействие можно преодолеть.