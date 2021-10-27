Вампирская связь: астролог рассказала, как правильно давать и брать деньги в долг

Часто мы несерьезно относимся к деньгам— вкладываем средства в какие-то сомнительные проекты, финансовые пирамиды, становимся жертвами мошенников или даем в долг человеку, про которого заведомо знаем, что он их не вернет. В любом случае, с деньгами начинаются проблемы, и они просто утекают, как вода сквозь пальцы. О том, как этого избежать 5-tv.ru рассказала астролог Алена Никольская.

Как давать и брать деньги взаймы

Не давайте в долг тому, кто может не вернуть или сумму, с которой вы могли бы безболезненно расстаться.

Каждый из нас в своей жизни оказывался в ситуации, когда имеющихся денег не хватало на какую-то покупку или другие важные цели. Многие при этом пытаются занять недостающую сумму у друзей или знакомых и влезают в долги. При этом между дающим и берущим устанавливается сильная энергетическая, «вампирская» связь.

Если вам самим нужны дополнительные средства, найдите способ их заработать, но не влезайте в долги и кредиты.

«Между тем, кто дает в долг и тем, кто берет, выстраивается энергетическая, „вампирская“ связь. Если вам нужно дать человеку деньги, например, близкому другу, подумайте о той сумме, которую вы можете подарить, чтобы помочь человеку. Отдайте и забудьте, не ждите, что вам эти финансы вернут», — советует астролог.

По мнению эксперта по звездам, когда человек берет у вас деньги в долг, подсознательно, он хочет, чтобы с вами что-то случилось, чтобы эти деньги не отдавать. Если вы хотите получать в свою сторону подобный негативный посыл, пусть даже и ненамеренный, не давайте в долг.

Как правильно отказывать

Не говорите, что вы не можете дать деньги в долг, потому что сами находитесь в затруднительном положении. Вместо этого скажите, что деньги у вас есть, но они уже рассчитаны на определенные вещи.

Астролог отмечает, что часто отказать бывает очень сложно, но этому важно научиться. Потому что, если этого не сделать, есть риск самостоятельно загнать себя в кабалу очень тяжелых энергетических связей.

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