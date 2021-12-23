Душила шарфом и бросила умирать в овраге: детали убийства ребенка под Саратовом

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Анна Павлова
Анна Павлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 058

В Саратовской области задержали мать детей, обнаруженных в овраге

Душила шарфом и бросила умирать в овраге: детали убийства ребенка под Саратовом

Фото: РИА Новости / Николай Гернет

Подозреваемая была задержана в городе Энгельс.

Стали известны детали происшествия в селе Прокудино под Саратовом, где в овраге обнаружили двоих раздетых детей. Одного из них медикам не удалось спасти — мальчик скончался. По версии следствия, мать несчастных ребятишек могла пытать их убить. 

По предварительной версии, рано утром женщина разозлилась на наследников и решилась на чудовищный поступок. Она, предположительно, душила обоих шарфом, пока те не перестали сопротивляться. Посчитав, что малыши мертвы, предполагаемая злоумышленница спрятала их тела в овраге. В школу она сообщила, что ее старший сын не придет на уроки. После этого попыталась скрыться.

5-tv.ru

Но план оказался не настолько надежным, как надеялась горе-мать. Местные жители нашли несчастных ребятишек в предсмертном состоянии. Пятилетнюю девочку буквально с того света вытащили врачи, но восьмилетний мальчик не смог справиться с полученными травмами и обморожением — он умер по дороге в больницу.

Оперативники по горячим следам задержали подозреваемую в городе Энгельс. Против нее возбудили уголовное дело. Ей вменяют статьи — «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Покушение на убийство двух малолетних».

Как ранее стало известно 5-tv.ru, женщину зовут Вера, о пропаже детей в полицию она не сообщила. Воспитывала наследников она в одиночку, на учете в органах опеки и в полиции семья не состояла. По некоторым данным, женщина имеет психическое заболевание.

Следователи в данный момент решают вопрос о взятии преступницы под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробные детали жестокого убийства на Кубани.

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