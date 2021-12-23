Григорий Лепс поздравил любимую дочь с днем рождения

Григорий Лепс поздравил свою старшую наследницу Ингу с днем рождения — в его Instagram-аккаунте появилась совместная фотография с дочерью, празднующей свое 37-летие.

«С днем рождения, дочь!» — лаконично подписал публикацию певец.

Instagramm gvlepss

Если отвлечься от «модного лука» Лепса — особо притягивают взгляд страшноватые штаны с черепами, можно заметить, что фотография сделана в Италии, на это недвусмысленно намекает указатель «Площадь Гарибальди» на итальянском языке. Лепс уехал туда некоторое время назад — чтобы отдохнуть.

«Кратковременный отдых в Италии», — показал Лепс фото из ресторана в Тоскане.

Instagramm ingalepss

Кажется, что певец себя неплохо чувствует — а ведь ходит множество слухов о том, почему они с женой развелись, от измены до сильного злоупотребления алкоголем. Но вино в бокалах, итальянская погода радует теплым солнышком, а у любимой дочки день рождения — к чему грустить?

Кстати, у взрослой дочки свои отношения — и Инге Лепс повезло родиться в один и тот же день со своим избранником, актером и режиссером Михаилом Плутахиным. В своих Instagram-аккаунтах они тепло поздравляют друг друга, не забывая и звездного папу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Лепс обматерил фанатку прямо во время выступления на концерте Эмина.