2022 год: какие знаки зодиака изменятся и станут другими людьми

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 327

Астрологи рассказали, какие определенные черты характера некоторых представителей зодиакального круга помогут им кардинально изменить жизнь.

2022 год: какие знаки зодиака изменятся и станут другими людьми

Фото: Depositphotos / andriano_cz

Хозяин нового года — Голубой Водяной Тигр — сильный, ловкий и стремительный. Потому он принесет успех тем, кто открыт и не боится перемен. Однако жизни некоторых знаков зодиака бесстрашный зверь изменит кардинально и вне зависимости от силы духа.

Овен

По словам астрологов, многие годы Овны ставят перед собой глобальные цели, связанные с работой. И в 2022-м Голубой Водяной Тигр поможет воплотить их в реальность. Главное, не сворачивать с намеченного пути и не оглядываться ни на что.

Рак

Символ 2022 года сулит Ракам успех во всех сферах жизни. Она, наконец, смогут сосредоточиться на себе, перестав направлять свои силы на чужие просьбы, создадут какой-либо собственный проект. Конечно, он потребует неких вложений, но Раки рискнут. Благодаря чему поймут, на что они способны и, наконец, оценят себя по достоинству.

Дева

Девам опыт поможет достичь высот в карьере и пересмотреть свои взгляды на важные для них моменты жизни. Они поймут, что способны любит, захотят романтических отношений. Осознание этого кардинально их изменит.

Козерог

Отрицание чего-либо современного и модного в 2022 году Козерогам сыграет на руку. Они по-прежнему будут верны своим увлечениям, что и принесет им успех. Кроме того, Козероги поймут — важно всегда оставаться собой. Именно это осознание позволит им обрести счастье.

Рыбы

В 2022 году Рыбы будут активно пользоваться своей интуицией. И в определенный момент им откроются новые карьерные и любовные возможности. Астрологи уверены, все перемены в жизни Рыб в будущем году будут лишь положительными.

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