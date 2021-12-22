Как назвать ребенка в 2022 году, чтобы он стал счастливым

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Игорь Рязов
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Астрологи дали рекомендации по выбору мужских и женских имен для новорожденных.

Как назвать ребенка в 2022 году, чтобы он стал счастливым

Фото: www.globallookpress.com / Lydie Gigerichov, Garry Moore, Lisa Bahnmüller; Oleksiy Maksymenko, Paul Mayall

Наступающий год Тигра станет временем расцвета фортуны. Рожденные в этот год дети будут обладать разнообразными врожденными талантами. С помощью правильно выбранного имени можно привлечь к ребенку счастье.

Мужские имена, приносящие счастье рожденным в 2022 году детям

Мальчики, рожденные в год Тигра, хорошо танцуют и поют. Также они очень способны в учебе. Это прирожденные лидеры, отличающиеся умом и хитростью. Умеют отлично приспосабливаться к переменам.

Для воспитания политиков подойдут имена Владимир, Андрей, Сергей, Петр, Константин и Тимур.

Улучшить коммуникативные навыки ребенка можно, дав ему имя Тарас, Максим или Трофим.

Счастье мальчикам принесут имена Никита и Николай.

А вот называть рожденного в 2022 году ребенка Антоном, Алексеем или Андреем не стоит. Они могут стать несчастными в личной жизни.

Женские имена, приносящие счастье рожденным в 2022 году детям

Девочки, рожденные в год Тигра, очень любознательны. Также они наделены целеустремленностью, трудолюбием и настойчивостью. Они вырастают практичными и здравомыслящими людьми. Для девочек счастливые имена связаны со временами года.

Самыми счастливыми зимними именами считаются Полина, Аня, Инна, Оля и Вероника.

К рожденным весной счастье привлекут имена Дарья, Ирочка, Ева, Маша, Лида.

Счастливые летние имена — Арина, Кира, Юлианна, Света, Нонна, Елена и Кристина.

Рожденные осенью девочки проживут счастливую жизнь с именами Наташа, Злата, Вера, Люда и Ариана.

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