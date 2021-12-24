Эти вещи нельзя в 2022 году делать 12 знакам зодиака

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 10 131

Астролог рассказал, от чего всем знакам зодиака стоит отказаться, чтобы 2022 год прошел более успешно.

Эти вещи нельзя в 2022 году делать 12 знакам зодиака

Фото: Depositphotos / file404

Нынешний год был не таким уж и простым. Но чтобы подобным не оказался и 2022-й, астролог Панкадж Ханна рассказал, от чего каждому из знаков зодиака стоит отказаться.

Овен

Овнам астролог настоятельно рекомендует не позволять ошибкам прошлого вставлять палки в колеса и мешать вашему будущему. Если вы продолжите следовать своим намеченным целям, успех обеспечен, пишет WMJ.ru.

Телец

2022 год для Тельца — время начать бороться с тревожностью и неуверенностью. Займитесь чем-то новым для себя и главное — не останавливайтесь, даже если вначале покажется тяжело.

Близнецы

Близнецам стоит заняться собой и отказаться, наконец, от вредных привычек.

Рак

Для начала Ракам надо вычислить свои лучшие и худшие стороны. А дальше вас ждут перемены. Важно не упустить возможность, вдруг они больше никогда не подвернуться.

Лев

Львам астролог рекомендует перестать ждать молниеносных успехов. В 2022 году будут награды, но отложенные.

Дева

Девам стоит перестать дружить с теми, кто о них не заботится.

Весы

Весы, перестаньте тратить время в пустую. Составьте план на будущий год, исполните его. Так вы получите от него все.

Скорпион

Скорпионам астролог советует новый год начать с избавления от токсичных и отравляющих вашу жизнь друзей и членов семьи. Вы уже на грани и общаться с ними больше невозможно.

Стрелец

Стрельцам следует перестать тратить деньги налево и направо и, наконец, начать копить.

Козерог

Козероги, вылезете из социальных сетей и сосредоточьтесь на учебе и работе.

Водолей

В будущем году прекратите работать допоздна. Пора отдохнуть, набраться сил и открыть для себя что-нибудь новое и неизведанное.

Рыбы

Не упустите возможность провести время с семьей.

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